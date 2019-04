Dictan 7 meses de prisión para choferes de bus que se incendió

El Poder Judicial dispuso siete meses de prisión preventiva para el conductor y el copiloto del vehículo de la empresa Sajy Bus que se incendió el domingo último en Fiori, donde murieron 17 personas.

Se trata de José Quintana Barturén (51) y Rodolfo Silva Coronado (46), respectivamente.

El juez Carlos Coral Ferreyros, de la Corte de Justicia de Lima Norte, tomó esta decisión luego de analizar el pedido de 9 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía.

Quintana Barturén y Silva Coronado son acusados del presunto delito de homicidio culposo y lesiones culposas. En la audiencia dijeron ser inocentes y que no trataron de fugar.

“Es mentira que me hayan encontrado en los alrededores de la cochera. He estado en el interior y vienen los policías y me retiran. Ahí señalo que soy el conductor del bus. Nunca he tratado de fugar. Con el extintor fui donde estaba el fuego. Lamentablemente es un hecho fortuito. Traté de socorrer a todos los pasajeros. No pude. Lamento todo esto. Me siento inocente de todo lo que me imputan”, dijo Quintana.

A raíz de este lamentable suceso, municipios como Los Olivos, Ate, San Luis y Carabayllo ejecutaron operativos para verificar que los terminales terrestres de sus distritos cuenten con las medidas de seguridad.

En Carabayllo, el municipio clausuró locales de las empresas Encantada S.A., Nor Lima S.A. y Huandoy S.A. por no cumplir con las normas de seguridad.

En tanto, en San Luis, el terminal terrestre de Yerbateros fue clausurado por presentar deficiencias en las condiciones de permanencia de buses y por tener colectivos informales dentro de su patio. Y en Los Olivos, el gerente de Seguridad Ciudadana, Daniel Urresti, clausuró un terminal ubicado en la cuadra 53 de la Av. Alfredo Mendiola porque no contaba con equipos contra incendios. ❖

Indecopi inicia sanción