Alberto Fujimori: ¿Cómo fue el autogolpe del 5 de abril de 1992? [CRONOLOGÍA]

La noche del domingo 5 de abril de 1992 el orden democrático en el Perú fue interrumpido. El entonces mandatario Alberto Fujimori dio un mensaje a la Nación vía televisión en vivo y en directo para anunciar un autogolpe de Estado.

El hecho recordado como el 'Autogolpe del 5 de abril', fue justificado por Fujimori por un supuesto bloqueo a su gobierno desde el Parlamento y otras instituciones para la recuperación económica del país y la lucha antiterrorista.

El autogolpe fujimorista dio paso a la instauración del llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

“Disolver el Congreso”

Fujimori Fujimori informó el cierre del Congreso de la República y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y destituir a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional.

"Como presidente de la República me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero: Disolver temporalmente el Congreso de la República (…) Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero: Reestructurar la Contraloría General de la República (…) Como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones", fueron las palabras que pronunció Alberto Fujimori en la noche del 5 de abril de 1992.

“Arrestos y allanamientos”

Mientras el exdictador se dirigía el país, su régimen ordenó el arresto domiciliario de los presidentes del Senado, Felipe Osterling, y de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, así como la captura del congresista César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti.

Se produjo también el allanamiento del local del Partido Aprista y de la casa del ex ministro del Interior Agustín Mantilla, entre otros.

Según fuentes policiales, el expresidente Alan García, logró escapar por los techos de su vivienda, rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia.

Censura medios de comunicación

En simultáneo al arresto de los diputados, un destacamento de las Fuerzas Armadas ingresó a la fuerza a la redacción del diario La República. La intención era evitar que, al día siguiente, la población se enterará de lo que realmente había ocurrido: un golpe de Estado.

Los militares intervinieron otros medios de comunicación como la radio ‘Antena 1’. Pretendían evitar que se informen detalles sobre las medidas del régimen fujimorista.

6 de abril de 1992

Al día siguiente de autogolpe de Estado, el Cercado de Lima amaneció sitiada con tanques y militares del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea supervisando las principales avenidas y apostados en locales públicos y privados.

Los ejemplares de La República llegaron a las calles, la población y la prensa extranjera vieron en las páginas y los espacios en blanco. Una prueba concreta de que en el Perú se había instalado una dictadura.

71% de aprobación

El 7 de abril la encuestadora Apoyo dio cuenta de que el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso y el 89% la restructuración del Poder Judicial.

Ante la dictadura impuesta en el Perú, la Organización de Estados Americanos obligó a Fujimori a convocar a elecciones del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) que dio luz a la Constitución de 1993 aprobada a través de un referéndum.

Esta Carta Magna permitió a Alberto Fujimori postular a la reelección en los comicios de 1995, los cuales ganó a su contendor el ex secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.

Fujimori tiempo después promulgó la Ley de Amnistía dada por el CCD de mayoría fujimorista que permitió la liberación de los miembros del Grupo Colina, responsable de la masacre en La Cantuta y de Barrios Altos.

La dictadura fujimorista acabó cuando se divulgaron los vladivideos, en los que se veía al asesor Vladimiro Montesinos sobornando a distintos políticos y autoridades. El 19 de noviembre del año 2000, Alberto Fujimori renunció desde Tokio.