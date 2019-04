Becerril: “O sea, ¿ahora no soy solo corrupto, sino también asesino?” [VIDEO]

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, rechazó las versiones en su contra, que lo vinculan con el asesinato de su asesor, Igor García Nieto, quien fue hallado sin vida en un descampado de Cieneguilla.

“Los medios de comunicación, sin contrastar nada, están deslizando la posibilidad de que yo sería el autor intelectual de esa muerte. O sea, ¿ahora no soy solo corrupto, sino también asesino?”, cuestionó Héctor Becerril.

Tras ello, el fujimorista se victimizó señalando que tiene familia. “Yo rogaría a los medios de comunicación que piensen que yo tengo esposa, hijas menores de edad, madre y hermanas. No puede ser posible que deslicen esa posibilidad”, expresó.

En ese sentido, rechazó la versión difundida este miércoles por un diario local, que afirmaba que la esposa de Igor García Nieto reveló que el fallecido había tenido un enfrentamiento con Héctor Becerril antes de su desaparición.

“Yo lamento mucho que algunos medios de comunicación que dicen que la viuda, la señora Jacqueline, habría dicho que el señor Igor había sido despedido porque había un enfrentamiento conmigo. Yo he hablado con la señora en la mañana y me ha dicho que jamás ha podido decir eso, porque no es cierto”, sostuvo Becerril.

El parlamentario añadió que dichas versiones se dan debido a que “siempre ha sacado cara por el fujimorismo y por eso quieren destruirlo”.

Como se sabe, Igor García Nieto desapareció el domingo, luego de asistir a un evento social en Cieneguilla. Durante el lunes, mientras era buscado intensamente, el congresista Héctor Becerril lo cesaba de sus funciones como asesor. De acuerdo a la necropsia realizada al cadáver, el sujeto murió a causa de edema cerebral y pulmonar.