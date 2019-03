Jefe de la OCMA se retractó: “Yo creo que es un sueldo adecuado” [VIDEO]

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, tuvo que retractarse, luego que dijo que los 27 mil soles que recibe mensualmente por su cargo era “insuficiente”.

En conferencia de prensa, Walde Jáuregui, dijo que no recibe los 27 mil soles líquidos, como señaló en la víspera, porque paga impuestos. Además, calificó que su remuneración es “adecuada”.

“Resulta que al juez por su antigüedad en el cargo, se le da un adicional, porque no todos ganan igual, hay algunos que ganan menos. [...] Yo creo que [27 mil soles] es un sueldo decoroso, adecuado y que legitima la labor que se hace”, expresó el magistrado.

Sin embargo, recalcó que no se le reconoce el trabajo que hace, pero que por “ el hecho que no se nos reconozca no significa que no va a trabajar”. “Amamos nuestro cargo y al Perú que está por encima de todo”, aseveró Walde Jáuregui.

En otro momento, Walde Jáuregui rechazó que sea un argumento válido decir que se comenten actos de corrupción debido a que un sueldo es muy bajo. “Un sueldo por más bajo que sea no puede justificar que el juez se dedique a realizar actos de corrupción. De ninguna manera, eso es antiético”, añadió.

Apenas un día antes, el también juez supremo manifestó que su sueldo neto era de 27 mil soles y que debido a que "se ha incrementado el costo de vida" no le alcanzaba, por ello, pidió un aumento.

"Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales [...] deben pagarme más. Durante 10 años no han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Yo he trabajado en el sector privado y todos los años aumentan el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida. La Constitución establece que los jueces deben ganar de acuerdo a su nivel y jerarquía", declaró Walde Jáuregui a América Noticias.