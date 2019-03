Jefe de la OCMA afirma que su sueldo de 27 mil soles es insuficiente [VIDEO]

El juez supremo y jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, manifestó que su sueldo neto es de 27 mil soles, y que este es insuficiente para él, ya que "se ha incrementado el costo de vida".

"Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales [...] deben pagarme más. Durante 10 años no han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Yo he trabajado en el sector privado y todos los años aumentan el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida. La Constitución establece que los jueces deben ganar de acuerdo a su nivel y jerarquía", declaró Vicente Walde Jáuregui a América Noticias.

Además, el juez supremo agregó que los jueces deberían recibir un aumento de sueldo, ya que este sería como reconocimiento a sus horas extras, las mismas que son cumplidas debido a la gran cantidad de trabajo que realizan.

"Los jueces tienen que llevarse los expedientes a sus casas porque las ocho horas no les alcanzan. Entonces tienen que trabajar todos los días, a veces sábados, domingos y feriados. ¿Qué derecho tendría ese trabajador como cualquier otro? A pedir que le paguen las horas extras. Hemos pedido que se reconozca ese trabajo, pero no se ha reconocido”, sostuvo el magistrado.

Minutos después de sus declaraciones, el jefe de la OCMA intentó corregirse al mencionar que los jueces ganan lo justo.