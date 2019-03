Las Bambas: PNP interceptó teléfonos de comuneros y sus abogados

A solicitud del fiscal de Crimen Organizado de Abancay, Jafet Velásquez Delgado, las comunicaciones telefónicas de los hermanos y abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, fueron interceptadas desde diciembre hasta pocos días que fueran detenidos, el 19 de marzo. El pedido lo hizo el fiscal Velásquez, luego que recibiera la denuncia de la empresa china MMG contra los Chávez, el 16 de mayo de 2018, a quienes atribuía manipular a la comunidades campesinas adyacentes a la mina Las Bambas.

Los diálogos telefónicos entre los hermanos Chávez Sotelo y los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba, a lo que se suman las manifestaciones de colaboradores eficaces, sirven de sustento al fiscal Jafet Velásque para acusarlos de extorsión en supuesto agravio de la compañía MMG. Aparte de los Chávez Sotelo, también han sido arrestados el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, y los coordinadores entre la mina, los campesinos y los abogados, Carlos Vargas Arizaba y Rafael Valdivia Bolívar.

Durante el interrogatorio, los hermanos Chávez Sotelo reconocieron que trabajaban como asesores de la comunidad y que los había contratado Gregorio Rojas. Pero negaron presionar a este y otros dirigentes para extorsionar a la compañía china. El líder comunero Rojas rechazó también las imputaciones y alegó que su detención era parte de la estrategia del gobierno para silenciar la protesta contra MMG.

La comunidad de Fuerabamba reclamaba a la empresa MMG 500 millones de dólares, a cambio de desbloquear la carretera Apurímac-Cuzco por donde se transporta el mineral. El dinero, según el documento que los comuneros entregaron a la compañía china, sería una indemnización por daños y perjuicios y responsbailidad civil por el tránsito de los vehículos con minerales.

BAJO PRESIÓN

En el siguiente diálogo, el abogado Jorge Chávez increpa al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, por dejar que transiten los vehículos de la minera MMG.

JCh: Oe, mano, estoy viendo que los huevones de la empresa (MMG) están circulando como las huevas, acá en Chalhuahuacho

GR: Ya...

JCh: Ya, entonces, como quien se caga de la risa... ¡puta madre! Hay que hacer prevalecer lo que se ha quedado (el bloqueo).

GR: No, doctor acá. Ya estamos quedando, nosotros ya ahorita vamos a retirar, ya doctor...

JCh: Yo estoy llegando ya. Ya estoy llegando. Ya les voy a dar una charla ahí con documentos.

GR: Ya, listo doctor.

No es la única vez que se habla de dinero.En una conversación entre Jorge Chávez con una mujer aún no identificada, se refiere al dinero que se pretende cobrar a la mina.

JCh: Ahorita estamos en tira y afloja.

NN: Ah, ya.

JCh: Ahora la empresa nos ha ofrecido 3 millones. Hummm... Es una cojudeza, pe' ¿no? Entonces, le hemos hecho una propuesta de 80 dólares el metro cuadrado

NN: Ya, ya, está bien.

A continuación, Frank Chávez Sotelo indicó al presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, mantener el bloqueo de la carretera.

FCh: Aló, ¿Gregorio?

GR: ¡Doctor!

FCh: ¡Que tal hijito!

GR: Doctor, ahorita me acaban de llamar uno de los compañeros de Fuerabamba para que le diga que acá están pidiendo más policías para que pasen encapsulados mañana.

FCh: Oe, hijo. Ustedes mantengánse como se ha quedado y punto. Eso es lo que ustedes han dicho.

GR: Ya, doctorcito.

FCh: Cualquier cosa llámame, papá, ¿ya?. Cualquier rato, hijo. En madrugada o en lo que tu quieras...

GR: Ya listo, doctorcito.

Las comunicaciones telefónicas confirmarían que entre los hermanos Chávez Sotelo y el dirigente Gregorio Rojas coordinaban el bloqueo de la carretera en función de las negociaciones con MMG.

FCh: Ya, Gregorio. A ver, ¿qué más dice la gente?

GR: Ahí están, pe', doctor. Entonces están esperando para el día jueves pe', doctor.

FCh: Ya, el día jueves ya saben lo que tiene que pasar. Tenemos que seguir paseándolos.

GR: ¡Ya!

FCh: Claro, hijo, ¿ya?

GR: Si no te llaman, doctor...

FCh: No, no, no. Ningún carro pasa.

La interceptación telefónica judicial permitió a las autoridadesd detectar que Frank Chávez Sotelo aconsejaba a Gregorio Rojas a no aceptar la propuesta económica de la minera MMG y se radicalice el bloqueo de la vía nacional.

FCh: Dime, papá.

GR: Doctor, ahorita estamos conversando con Noemí (Portilla Vargas, secretaria) que le has dicho que haga el acta de la comunidad donde no acepta un millón y tantos. Eso, doctor, como lo podemos hacer. Estaba pensando también hacer un acta diciendo que la comunidad no damos facultad a la comisión para que se libere la vía (...) hasta que la empresa solucione todos los pedidos y entonces recién se liberara la vía. ¿Así es, doctor?

FCh: Claro, sólo le estaba indicando ese punto de fondo, en el que no aceptan la propuesta económica.

GR: Ya, doctor. Eso indícamelo a Noemí para que lo haga bien, porque eso nos va avalar cualquier cosa que pase.

NI UN MILÍMETRO

En otro diálogo intervenido entre Frank Chávez Sotelo y un comunero de nombre “Eddie", muy allegado al dirigente Gregorio Rojas, el abogado le encomienda cómo debe negociar con la empresa minera para obtener más dinero.

FCh: Cuando estés con Gregrio (Rojas) van a quererte llamar de la empresa. Acá no hay nada con esa gente. No se tiene que hablar nada y solucionar nada. (...)

Eddie: Sí, sí...

FCh: Ahí están los de la empresa pe’... La Nancy está. Después está el otro huevón de Barnechea.

Eddie: Están ahí los pendejos.

FCh: Ahí están y justo cuando yo hablo, esos (...) de la empresa son los que tienen la culpa. Puta, ¡me han mirado con una cara! ¡Qué c... me van a hacer! ¡Saben que les reviento el c...!

Eddie: Claro pe’, doctor, está bien.

FCh: Entonces, hijo, la empresa está cagada.

Eddie: Ya, listo, doctor.

FCh: Ya, entonces, tú tienes que internalizar, hijo. El poder ahora lo tienen ustedes, lo tenemos todos nosotros.

Eddie: Sí, doctor.

FCh: No tenemos que tener ningún error, ni un milímetro de error de nada.

Eddie: Sí, doctor, justo por eso estor avisando, doctor.

FCh: Ya, hijo. Por favor, con tranquilidad. Regresa lo más rápido posible y échate al lado de tu compañero Gregorio. Por favor, hijo, son uno solo. Ustedes dos con nosostros somos uno solo.

Eddie: Sí, doctor, no se preocupe.

FCh: Ya, hijo, entonces cualquier cosa llamas, ¿me entiendes?

Eddie: Sí, doctor.

El secretario de la comunidad de Fuerabamba, Uber Astete, rechazó las imputaciiones de la fiscalía y demandó la libertad de su presidente Gregorio Rojas Paniura y de los abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo,, acusados de integrar una organización criminal dedicado a la extorsión.

El dirigente indicó en una radioemisora local que todo se trataba de un plan orquestado por el gobierno con el objetivo de deslegitimar y criminalizar la protesta que han emprendido desde hace más de 50 días en contra la minera china MMG, para pedir el pago del derecho de uso de sus terrenos en los que construyeron una carretera.

La detención de los hermanos Chávez Sotelo y del dirigente Gregorio Rojas no ha detenido las protestas en la provincia de Cotabambas, donde se ubica la mina Las Bambas, que administra la compañía china MMG.

Por su parte, fuentes relacionadas con la empresa minera indicaron que entregaron a la Fiscalía las numerosas cartas enviadas por la comunidad de Fuerabamba, y de otras más, en las que reclaman dinero como condición para dejar paso libre a los camiones que transportan minerales.

Desde el 2016 hermanos Chávez reclaman millones

El 19 de setiembre de 2016, el presidente de la comunidad campesina de Pumamarca, Juvenal Huamaní Ancalla, envió una carta a la empresa minera MMG Las Bambas solicitándo 50 millones de dólares por concepto de servidumbre de paso e inmdenización de daños y perjucios. La demanda llevaba la firma del abogado Jorge Chávez Sotelo, el mismo de Fuerabamba.

Ese mismo día, el presidente de la comunidad campesina de Choqueca, Fortunato Huanca Huacho, exigió a la empresa MMG la suma de 80 millones de dólares. El requerimiento tenía la firma del abogado Iván Ovalle Escalante, quien trabaja con los hermanos Chávez Sotelo.

El 20 de setiembre de 2016 el presidente de la comunidad campesina de Quehuia, Raymundo Letona Arcos, remitió una carta a MMG pidiendo la suma de 20 millones de dólares. La solicitud llevaba también la rúbrica de Jorge Chávez Sotelo.

El fiscal Yafet Velásquez se ha trasladado de Abancay a Lima para comenzar hoy el interrogatorio a los hermanos Jorge y Frank Chávez y a los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba.