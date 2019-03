Pedro Pablo Kuczynski: "Vivo de préstamos de amigos"

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) contó que, desde que el Poder Judicial convalidó el congelamiento de sus cuentas bancarias, vive una vida “dura y difícil” y consideró que en el país, “no hay justicia”.

Esta orden fue dictada en setiembre del 2018 a raíz de los supuestos pagos irregulares que habría recibido su empresa Westfield de parte de la constructora brasileña Odebrecht, cuando era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo.

PPK aseveró que “en el Perú debe haber procesos legales” que sean cumplidos debidamente y contó que no recibe la pensión vitalicia que le corresponde por haber sido jefe de Estado.

“Yo me siento muy mal por eso (la investigación) y tengo una vida dura y difícil porque no tengo cuenta bancaria, mi pensión no me la pagan. Estoy básicamente contra la pared financieramente, como no he estado desde hace muchos años cuando era estudiante”, dijo a El Comercio.

El exmandatario calificó de “hiperinjusto” lo que le está pasando y, según dijo, debe recurrir a amigos cercanos para mantenerse económicamente.

“Yo vivo de préstamos de amigos, me cerraron mi cuenta. Se han ingeniado para enviar a EE.UU. informes que me ponen como si fuera jefe de una banda”, señaló.

“Las transacciones sospechosas eran pagos a la Sunat. ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay justicia en el Perú. Que se investigue me parece muy bien, que se investiguen a todos, pero tiene que haber una base y procesos”, agregó.

La esposa de PPK

A diferencia del expresidente Alan García, quien acudió a la embajada de Uruguay para solicitar asilo tras las investigaciones en su contra, PPK aseguró que colabora con todas las diligencias del Ministerio Público y que no se corre de la justicia.

“Yo he estado yendo a la fiscalía, yo no me he ido a ninguna embajada, yo no he salido del país. He estado aquí como un soldado contestando todo”, manifestó.

Dijo que necesita arreglar su situación financiera para poder hacerse ver en la clínica, pero sobre todo, para que su esposa regrese al Perú.

“Necesito poder ir a la clínica que me vean la válvula del corazón. Necesito que mi esposa pueda venir aquí sin que la asusten con ir a la fiscalía, ella que nunca ha hecho absolutamente nada, salvo ocuparse de otros”, contó.