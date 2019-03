'Los Temerarios del Crimen': levantarían secreto bancario y comunicaciones a congresistas

'Los Temerarios del Crimen' era una organización criminal que cobrara coimas para favorecer a empresas en licitaciones públicas. Según la Fiscalía, estaba confirmada por cinco congresistas, a los que se les abrirá investigación y procederán al próximo levantamiento del secreto bancario y comunicaciones.

Según hipótesis fiscal, esta banda delictiva tenía como cabecilla al hoy detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y a cinco congresistas: Carlos Bruce (hoy ministro de Vivienda), Héctor Becerril (Fuerza Popular), Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso).

'Los Temerarios del Crimen'

La investigación contra los congresistas se abrirá a más tardar en un mes, indicó el fiscal del área de Acusaciones Constitucionales, Ramiro Gonzales.

Para el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco, los parlamentarios utilizaban la Comisión de Presupuesto para realizar modificaciones que permitan que, tanto alcalde provincial como parlamentario, coordinen y direccionen obras públicas hacia determinadas empresas, previo beneficio económico indebido.

El siguiente paso del caso, según Peru21, es el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a los citados legisladores.

El Ministerio Público continúa en el proceso de recopilar información y pruebas de factores financieros.

Los congresistas imputados podrían ser acusados penalmente por tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y organización criminal. La pena en su contra no bajaría de los 15 años de prisión efectiva, además del monto de reparación civil que tendrían que pagar al Estado. No obstante, por el momento, con la inmunidad que gozan, no pueden ser sentenciados.