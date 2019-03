Frente Amplio denunciará a Segura si continúan demoras en casos Chávarry y Becerril

El congresista Marco Arana, del Frente Amplio, advirtió que denunciará ante la Comisión de Ética al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, de Fuerza Popular, si no se cumple con priorizar los casos de Pedro Chávarry y Héctor Becerril.

“Si (César Segura) se obstina en blindar al señor Becerril y Pedro Chávarry, va a ser pasible de una denuncia y una acusación constitucional”, aseveró. Según señaló, esta vez cuentan con “los fundamentos de hecho” para denunciarlo por blindaje.

Esto a raíz de que la Oficialía Mayor del Congreso emitió un documento en el que especifica que es la misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que debe elaborar su agenda y acordar priorizar determinados temas.

“César Segura le ha estado mintiendo al país diciendo que no se agendan los casos porque la Junta de Portavoces no lo aprueba. La Oficialía Mayor dice que el el señor Segura no necesita un acuerdo de la Junta de Portavoces. Se trata de puro blindaje”, expresó.

Tras la recepción del documento de Oficialía, Marco Arana envió una carta a César Segura para pedirle que priorice los casos de Héctor Becerril y Pedro Chávarry en la subcomisión, ya que no tiene ningún impedimento.

“Si el congresista César Segura está impidiendo que no se agenden (los casos), está utilizando argumentos deleznables que no se sostiene al Reglamento del Congreso, será denunciado ante la Comisión de Ética por obstrucción fiscalizadora del Congreso”, manifestó.

Los casos a los que se hace referencia llevan meses sin resolverse en la subcomisión, que en reiteradas oportunidades no ha sesionado por falta de quórum.

Las denuncias contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry se encuentran en el grupo de trabajo desde el año pasado, cuando aparecieron los audios CNM, en los que se vio implicado.

Por su parte, Héctor Becerril fue denunciado ante la subcomisión por presuntamente haber beneficiado a una constructora en Chiclayo, tras haber recibido pagos por parte de una empresaria.