Ejecutivo evalúa las propuestas para reforma política

La reciente presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política no solo representa el comienzo de un cambio importante para el país, sino que abre un abanico de posibilidades. De momento, el presidente Vizcarra y sus ministros vienen analizando cada una de las propuestas entregadas, las que –de no mediar inconvenientes– serían derivadas al Congreso en los próximos días.

"No podemos adelantar nada del contenido del informe. Además, este recién fue remitido el lunes por la noche y se encuentra en una etapa de revisión preliminar. Tenemos que cuidar que se realice una evaluación integral por el bien del país", señaló el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien, además, adelantó que para el viernes ya deberían tener las primeras conclusiones.

¿Pero cuál es el camino que deberá seguir este informe? ¿Existe una ley que lo regule? Consultamos a los miembros de la Comisión de Alto Nivel, encabezada por el politólogo Fernando Tuesta, pero adujeron no estar autorizados a declarar. "En la comisión hemos acordado no hablar todavía. No queremos que se malinterpreten las propuestas o que surjan especulaciones sin sentido", señaló Tuesta.

Derivar al Congreso

Quienes sí respondieron fueron los constitucionalistas Aníbal Quiroga y César Landa. Ambos coincidieron en que no existe una norma que regule el proceso de evaluación, ni tampoco un plazo definido para que el Ejecutivo tome una decisión. "Esta comisión fue nombrada a dedo por el presidente Vizcarra, no está sujeta a ninguna ley", precisó Quiroga.

Sin embargo, lo que correspondería es que el Ejecutivo, tras evaluar las propuestas presentadas, las tome como suyas y las derive al Congreso como proyectos de ley o de reforma constitucional. "Pero para esto no hay un plazo formal, sino más bien un plazo político, que dependerá de la intención del presidente y sus ministros", acotó Landa.

Una vez en el Parlamento, los proyectos serían debatidos por las comisiones de Justicia y Constitución, y posteriormente en el Pleno. En esta instancia, los tiempos también dependerán de los congresistas, que podrían dilatar el proceso. "Cabe precisar que las comisiones tienen la facultad de proponer textos sustitutorios, es decir, modificar los proyectos presentados por el Ejecutivo", advierte el constitucionalista Luciano López.

En un escenario como ese, el presidente Vizcarra podría volver a presentar una cuestión de confianza, como ocurrió en setiembre pasado con los cambios en el sistema de justicia.

Lo cierto es que el proceso de reforma política recién se acaba de iniciar y se espera que las propuestas presentadas garanticen mejores futuros gobiernos.❖

“Presentar un proyecto de bicameralidad sería ilegal”