Tres congresistas denunciados por acoso entre noviembre y marzo

Ya es una estadística. Entre noviembre del 2018 y marzo del 2019 tres congresistas de la República fueron denunciados por acoso sexual en diferentes manifestaciones. Dos de ellos fueron suspendidos del Parlamento mientras que el tercero podría correr la misma suerte.

El procedimiento para investigar y sancionar a los presuntos responsables fue relativamente célere en las diferentes instancias donde se conoció la denuncia. El Ministerio Público también ha tomado parte investigando preliminarmente el hecho.

Son tres los casos denunciados hasta la fecha. Están los procesos seguidos contra los fujimoristas Moisés Mamani y Luis López Vilela, ambos ya fueron suspendidos 120 días por el Congreso, sanción que podría alcanzar a Yonhy Lescano (Acción Popular).

Moisés Mamani

El 14 de noviembre del 2018, la aerolínea Latam Perú reportó que el congresista Moisés Mamani había sido desembarcado del vuelo luego de que una aeromoza denunciara ante el capitán que había sido víctima de tocamientos indebidos de parte del fujimorista.

Dos días después, el 16 de noviembre la fiscalía anunció la apertura de una investigación preliminar contra el parlamentario, quien hasta entonces argumentaba que “no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo”.

El 8 de diciembre el pleno del Congreso se reunió de manera extraordinaria para ver el informe de la Comisión de Ética, que recomendaba sancionar con 120 días de suspensión a Mamani. Al final, con 94 votos de aprobó suspenderlo.

Luis López Vilela

Durante el debate en el Congreso por el informe que recomendaba sancionar a Moisés Mamani, la parlamentaria Paloma Noceda reveló que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de uno de sus colegas.

El 11 de diciembre la legisladora se armó de valor y denunció a Luis López Vilela (Fuerza Popular) "El caso que si fue invasivo e irrespetuoso, fue de este congresista que me coge el cuello en una reunión de bancada, cuando ni siquiera tenía una relación amical con él”, dijo.

El 1 de febrero el pleno del Congreso se volvió a reunir y aprobó, por mayoría, aplicar la máxima sanción al legislador naranja a recomendación de la Comisión de Ética. La Fiscalía no toma parte, hasta el momento, en esta denuncia.

Yonhy Lescano

El 22 de febrero pasado, el periodista Erick Sánchez publicó en sus redes sociales la denuncia anónima de una de sus colegas, quien le reveló que un “destacado” congresista la acosaba sexualmente. “Por mí lo haría público, pero reservo la identidad de la víctima por pedido expreso de ella”, apuntó.

Más tarde, el 1 de marzo, la periodista formalizó la acusación ante la Procuraduría del Congreso y entregó los mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con el legislador Yonhy Lescano, quien utiliza palabras con connotación sexual hacia ella.

La fiscalía también anunció un investigación preliminar por este hecho el 3 de marzo y, hoy, al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, llegó la denuncia para disponer las diligencias correspondientes.

Este martes 5, la Comisión de Ética se reunirá de manera extraordinaria para decidir abrir una investigación. Yonhy Lescano, por el momento, repite que él no fue quien escribió los mensajes, sino que fue una tercera persona.