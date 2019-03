Caso Cocteles: Solicitan extradición de Giancarlo Bertini

El Caso Cócteles permanece estancado por la ausencia de un juez de investigación preparatoria que revise la pesquisa iniciada por el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, pese a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones ha ido deshaciendo las medidas dictadas por Richard Concepción Carhuancho sobre los imputados, se ha enviado una solicitud de extradición desde Italiapara uno de ellos.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por Elizabeth Arias Quispe, remitió este pedido para el acusado Giancarlo Bertini Vivanco ante la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios por presunto lavado de activos en aportes a Fuerza 2011, durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Cabe recordar que sobre él pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses desde noviembre del 2018, sin embargo, este se encontraba prófugo. El 3 de enero de este año, no obstante, Bertini fue capturado en Italia por la Interpol y desde entonces permanece custodiado por las autoridades de este país.

Además, a Bertini Vivanco se le acusa de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. El monto de aporte de aproximadamente US$500 mil, a través de su empleado Daniel Mellado, así como de otras empresas vinculadas al imputado, resultaría proveniente de Odebrecht.

Es necesario recordar que la jueza Elizabeth Arias se inhibió hace unas semanas del caso contra Keiko Fujimori y otros. Sin embargo, el Poder Judicial aún no emite un pronunciamiento oficial al respecto.

Por otra parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva por 36 meses desde el 1 de noviembre del 2018. Se espera que el acuerdo de colaboración con Odebrecht, cuya validación aún está pendiente, ayude a completar información sobre el caso.

Puedes ver la solicitud de extradición aquí.

Caso Cocteles: pedido de ex... by on Scribd