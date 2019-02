Ética evalúa casos de Héctor Becerril y Glider Ushñahua [EN VIVO]

10:25 Congresista Yonhy Lescano pide a Fuerza Popular que sea coherente con las denuncias y que no blinde a sus integrantes. La fujimorista Milagros Salazar se defiende y asegura que hay indicios para investigar a su colega de bancada Héctor Becerril.

#Congreso Milagros Salazar en Comisión de Ética: "Me sorprende que justo en el programa donde salió la denuncia contra Becerril, no se pronuncian sobre Ushñahua donde la presidenta de la Comisión de la Mujer no hizo nada" @larepublica_pe