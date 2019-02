Abogado de Gabriel Prado: "Él no sabía de la existencia de la cuenta en Banco de Andorra"

El abogado del ex funcionario municipal Gabriel Prado, Eduardo Roy Gates, sostuvo que en el interrogatorio al ex tesorero internacional de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, se habría corroborado que su cliente no conocía que tenía una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

A su salida de la sede del Ministerio Público Federal de Curitiba, en Brasil, Roy Gates declaró también que no se realizó un depósito a la cuenta que tenía Prado Ramos y la offshore de la constructora brasileña, Renton Holding.

“El testigo ha ratificado lo que Gabriel Prado ha venido diciendo desde un comienzo en esta investigación. Él no sabía de la existencia de esa cuenta en la cual figuraba como beneficiario final”, expresó Eduardo Roy Gates.

Este jueves, Luiz da Rocha Soares confirmó que Odebrecht también abrió cuentas en la BPA para Edwin Luyo, Horacio Cánepa, Mariela Huerta, Jorge Muñoz Cuba y Jorge Peñaranda para depositarles el dinero ilícito proveniente de la Caja 2. En el caso de Gabriel Prado, no se le entregó una coima.

Asimismo, Eduardo Roy Gates explicó que Prado, expresidente del directorio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje y exgerente de Seguridad Ciudadana durante la gestión de Susana Villarán, podía aparecer como beneficiario sin saberlo, puesto por la offshore Relton Holding con un beneficio por ser una empresa creada en Panamá.

“Las empresas que se constituyen en Panamá tienen una legislación bastante particular, porque en esas empresas uno puede figurar como beneficiario final sin dar su consentimiento. Gabriel Prado no sabía siquiera que figuraba como beneficiario final de esa persona jurídica y mucho menos sabía la existencia de esa cuenta en la Banca Privada d’Andorra”, declaró.