Yeni Vilcatoma: "Fuerza Popular perdió el sentido de urgencia".

El acuerdo de colaboración eficaz entre la Procuraduría, el Ministerio Público y la constructora Odebrecht, ha generado tensión en Fuerza Popular. Yeni Vilcatoma sostuvo que su bancada "ha perdido el sentido de urgencia" al convocar, recién, para la próxima semana una reunión, pese a que su pedido era realizar esta cita antes que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato entreguen el acuerdo al Poder Judicial.

"Increíble, Fuerza Popular perdió el sentido de URGENCIA, responde que reunión de la bancada de Fuerza Popular será la próxima semana", dijo en referencia al partido al cual pertenece, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en el transcurso del día, tuvo a tres blancos específicos: Carlos Tubino, Alejandra Aramayo y Miguel Torres. A este último le dijo que "no es el jefe de la bancada" y que "le ha hecho mucho daño a Fuerza Popular".

"Miki torres no es el dueño de la bancada. Al impulsar esta norma le ha hecho mucho daño a la bancada Fuerza Popular. Hay varios intereses de la bancada, no voy a precisarlos, pero hay varios intereses", dijo Yeni Vilcatoma a Miguel Torres, en entrevista con Correo.

A su vez, ante una publicación de Alejandra Aramayo, donde sostiene que "El acuerdo es malo, no beneficia al país, no logra resarcir los perjuicios generados, pero se debe ponderar que las delaciones dadas a la Fiscalía no se pongan en riesgo", Yeni Vilcatoma explotó y arremetió contra su colega de bancada.

Señora si desea no les cobre nada por la verdad que dicen contarán, pero de ninguna manera Odebrecht puede ser habilitada para contratar con el Estado.Tenga un poco de vergüenza y amor por el país, todos los que promovieron esta ley perjudicial para el Perú deben ser investigados https://t.co/TZ2j3ONSE2 — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) 20 de febrero de 2019

"Señora si desea no les cobre nada por la verdad que dicen contarán, pero de ninguna manera Odebrecht puede ser habilitada para contratar con el Estado.Tenga un poco de vergüenza y amor por el país, todos los que promovieron esta ley perjudicial para el Perú deben ser investigados", respondió.

Alejandra Aramayo no se quedó sin respuesta y sostuvo: apreciada congresista: "No está en mis manos cobrarles. Decir lo contrario carece de argumentos. La venta de Chaglla ilustra cómo se ha beneficiado indebidamente a Odebrecht, debe investigarse a los responsables. Se necesita cordura y compromiso a favor del país".

Cordura para defender al Perú, no para defender a Odebrecht y las consorciadas, ICCGSA por ejemplo! https://t.co/lcjyFhtO6N — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) 20 de febrero de 2019

No obstante, la respuesta de Yeni vilcatoma fue en base a lo que ya había señalado. "Cordura para defender al Perú, no para defender a Odebrecht y las consorciadas, ICCGSA por ejemplo", dijo.