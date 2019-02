Mulder anunció que convocará sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización

El Pleno del último viernes 1 de febrero decidió suspender al fujimorista Luis López Vilela por tocamientos indebidos a su colega Paloma Noceda. En este contexto, diversos congresistas solicitaron que haya un reemplazo para la presidencia en la Comisión de Fiscalización, puesto que ocupaba el congresista de Fuerza Popular.

En este sentido, el parlamentario aprista, Mauricio Mulder, señaló a la prensa que convocará a una sesión extraordinaria del grupo de trabajo puesto que existen varios temas pendientes. "Tengo que convocar sesión (...) no lo he convocado porque el receso lo impide, no habría quórum", precisó el legislador.

Asimismo, Mulder indicó que en esta semana no se podía realizar la sesión extraordinaria y que "la próxima semana voy a estar con descanso médico", por lo que la reunión se concretaría en "la última semana de febrero".

Para ello declaró también que llamaría a todos los integrantes de la comisión para que acudan al cónclave y se puedan debatir los temas pendientes como el de la investigación que se sigue a la exempresa de Martín Vizcarra que contrató con Conirsa, consorciada de Odebrecht.

En relación a quién sucederá a López Vilela, Mulder afirmó que "es un mito eso de que ha habido alianza con Fuerza Popular", pese a que sus votos en el Parlamento estuvieron alineados desde que empezó el interrumpido gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.