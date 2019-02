Junta Nacional de Justicia: ¿Investigados por 'Audios CNM' podrán postular?

El escándalo de los 'Audios CNM', que evidenció la podredumbre del sistema de justicia en nuestro país, trajo como consecuencia la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (organismo encargado de elegir y ratificar a jueces y fiscales).

En ese sentido, con la aprobación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se encargará de reemplazar a esta entidad autónoma, inicia el análisis de los requisitos para ser miembro de esta junta.

Los requisitos, según el texto consensuado por las comisiones de Justicia y Constitución (aprobado en el Pleno del Congreso) son los siguientes: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menos de 75 años, haber ejercido la labor de investigador en forma continua y comprobada en materia jurídica por lo menos durante 15 años, no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral.

Precisamente, en el penúltimo punto, se analiza si es que aquellos investigados por los 'Audios CNM', que formaban parte del Consejo Nacional de la Magistratura, podrían postular a este organismo. Rosa Bartra y Alberto Oliva, presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia, respectivamente, respondieron.

"Claro, en este caso no hay una sentencia firme ¿no? mientras tanto, no hay un tema de que estarían impedidos de postular. Este es una ley, sobre todo, que se puede mejorar porque ya una vez que la junta ya se instale, ellos van a también que elaborar su propio reglamento e incluso sabrán si consideran o no pertinente presentar un proyecto para poder modificar la ley orgánica. Eso se verá en el tiempo, más adelante", dijo Alberto Oliva a La República.

Por su parte, Rosa Bartra, se excusó de hacer una interpretación y argumentó que su postura en la elaboración de esta ley es en "respeto de la Constitución". "Yo no puedo hacer una interpretación de esa forma. En nuestro país existe la presunción de inocencia y eso es constitucional. Existe jurisprudencia basta con respecto a acciones de inconstitucionalidad, presentadas cuando este principio es vulnerado. Nosotros tenemos el deber de respetar la constitución al momento de legislar. Por lo tanto, esto exige, en ese orden de ideas, que la redacción del texto sea la descrita en su pregunta. La ley se ha hecho respetando la Constitución. No se legisla pensando en una persona. Está prohibido legislador con nombre propio", dijo a este medio.