Alcalde de Tacna, Julio Medina niega reunión con Los Chasquis

El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, negó que se haya reunido con socios y dirigentes de la asociación Los Chasquis I, beneficiada con la venta ilegal de un terreno durante las anteriores gestiones de Luis Torres Robledo y Jorge Infantas Franco. Estos últimos, investigados como cabecillas de la organización Los Limpios de Tacna, dedicada al cobro de coimas para favorecer el tráfico de terrenos y adjudicación de obras públicas.

En uno de varios audios, que empiezan a ser publicados ya de manera periódica a través de las redes sociales, se oye al dirigente de Los Chasquis, Alfredo Chamorro, asegurar que mantenía una reunión con el entonces candidato Julio Medina en el restaurante El Arriero, ubicado en la avenida Bustíos del Cercado.

El audio, difundido como un video de 1.12 minutos, es una escucha autorizada judicialmente en el marco de la investigación a Los Limpios. Data del 19 de julio de 2018 e incluye al presidente de Los Chasquis I, Alfredo Chamorro Zevallos, y a su vicepresidente Sergio Yupanqui Arispe.

"Oye, oye, ahorita estoy acá reunido con Julio Medina en El Arriero", señala Chamorro a la llamada de Yupanqui, a lo que este responde incrédulo y con carcajadas. Chamorro, a continuación, se empeña en asegurar que se halla reunido con el candidato y lo invita a asistir, a través de otra socia de Los Chasquis.

No recuerda

Al ser consultado sobre el audio, el alcalde Medina negó haber realizado coordinaciones o negociaciones en favor de la asociación.

"Durante la campaña, a todos he visitado, pero no hay ninguna conversación que me acuerde que haya tenido con él", indicó el alcalde, señalando que cualquier encuentro con el dirigente o sus asociados pudo darse de manera circunstancial. "A veces, en la campaña, siempre nos encontramos a todo el mundo y no dejamos de saludar, posiblemente puede ser eso", refirió.

La cita, señalada en el audio, vincularía a la gestión de Medina con la asociación investigada por pago de coimas en el período que culminó el 31 de diciembre con casi todos los integrantes del concejo municipal vacados, excepto uno, por no ejecutar la nulidad de la venta del terreno a Los Chasquis.

Medina, en ese sentido, señaló que la Procuraduría Municipal ha tomado las acciones necesarias para la recuperación del terreno.

Pasivo negativo para la gestión

Para el regidor de minoría Elías Condori Vargas, el problema por el terreno de Los Chasquis es parte del pasivo negativo dejado a la gestión.

En diciembre de 2017, se anuló la venta, pero la medida no se ejecutó. Pasado el tiempo, la venta irregular envió a la cárcel a dos exalcaldes y nueve regidores, y propició la vacancia de los mismos.

La comuna tiene hasta el 17 de febrero para recuperar el espacio.