El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, pide al gobierno declarar a su región en emergencia. La inseguridad ciudadana y la minería ilegal son dos de sus más grandes preocupaciones.

¿Qué ocurre en Madre de Dios? ¿Por qué han pedido que se declare en emergencia?

El problema de Madre de Dios es la inseguridad que vivimos. No solamente hablamos de delincuencia local, estamos hablando de la delincuencia que viene de los países vecinos. En diciembre pasado ocurrieron seis muertes por arma de fuego y en los primeros cinco días del año, tres muertes. Hemos tenido una reunión con el ministro del Interior y pedimos que vea esta situación y se declare en emergencia a nuestra región en general, porque no solo estamos hablando de Puerto Maldonado, estamos hablando de Iñapari, en la frontera; de la zona del Inambari. Hemos visto que al Callao, por un tema quizá menor al que nosotros vivimos, lo declararon en emergencia. Nosotros tenemos la trata de personas, tala ilegal, la delincuencia y hay hasta el sicariato.

El Callao fue declarado en emergencia, pero no cambió nada...

Allá tenemos el COER (Centro de Operaciones de Emergencias), que tiene instaladas 20 cámaras en la ciudad y que no están interconectadas ni con la Policía ni con el Serenazgo. Nosotros estamos haciendo todos los trámites para que se las dote. En la primera semana del año, frente a estas muertes, hemos apoyado a la Policía con cinco camionetas, porque ellos no tienen unidades, les han enviado esos patrulleros inteligentes, que de inteligentes no tienen nada, y que no nos sirven a nosotros allá.

Al gobierno anterior le asignaron S/ 400 mil con el fin de formalizar mineros. ¿Qué tanto se ha avanzado?

El proceso de formalización se inicia en 2002 y a partir de ahí se han venido dando presupuestos anualmente con la finalidad de la formalización. En 16 años de gobiernos regionales, solo a finales de diciembre se formalizaron dos mineros en Madre de Dios. El hecho es que hubo una pelea entre el entonces ministro de Ambiente, Pulgar Vidal, con nuestro exgobernador. Sin embargo, los presupuestos se fueron dando.

¿Solo dos mineros? ¿Qué pasó con todo ese dinero?

De los S/ 400 mil que fueron anunciados para esta función, se nos ha dejado S/ 80 mil. Conversé con el director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, y le dije que me comprometía a formalizar 120 mineros en los primeros cien días, pero necesito recursos. Tenemos que cumplir con el IGAFOM, que es el Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización, pero la dirección de Energía y Minas solo tiene tres ingenieros geólogos y un abogado. A ese ritmo no vamos a cumplir las metas. He planteado contratar a 15 ingenieros para que hagan estos instrumentos de formalización.

¿Investigarán a la gestión pasada? Porque no se hizo mucho con el dinero asignado.

En estos momentos se ha ordenado la prisión preventiva para el director de Energía y Minas del gobierno regional pasado. Fue destituido en los últimos seis meses por cobro de coimas. Actualmente está fugitivo. La semana pasada se ordenó la detención de todas las personas que estaban comprometidas en este proceso. Nosotros perdemos US$ 80 millones por canon que deberíamos recibir si los mineros aportaran.

Es un monto que bien se podría aprovechar...

Nosotros, como gobierno regional, tenemos problemas de salud, educación, carreteras y (el dinero) nos puede servir para eso. Entonces, nuestro compromiso es formalizar y dar una muestra de trabajo en los primeros cien días, pero necesitamos el apoyo de parte del gobierno. El tema de la minería ilegal de la zona de La Pampa es un problema social, son 30 mil a 40 mil personas que se dedican a trabajar en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata.

La deforestación es otro tema pendiente. ¿Cuál es la situación actual?

Las interdicciones comenzaron el año 2009 y desde ese año a la fecha se han deforestado algo de 97 mil hectáreas en Madre de Dios. Tenemos el Parque Nacional del Manu, la Reserva Tambopata que se está invadiendo. Se deforesta, y lamentablemente no se hace la reforestación.❧