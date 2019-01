Vizcarra dice que está dispuesto a recibir a Comisión de Fiscalización por caso Conirsa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, recalcó que tiene toda la disposición para aclarar las investigaciones sobre los contratos de su empresa con el consorcio Conirsa, formada por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Martín Vizcarra aseguró que recibirá en Palacio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el último miércoles abrió una investigación a Conirsa, por las obras de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

El jefe de Estado precisó que su empresa familiar, la constructora C y M Vizcarra, le alquiló maquinaria a Conirsa durante 18 meses consecutivos entre los años 2006 y 2008 para la ejecución de dichas obras.

Asimismo, indicó que fue accionista de ‘C y M Vizcarra hasta marzo del 2018 y que por el servicio a Conirsa cobró US$521.000, el 0.03% del costo total.

“Estamos totalmente abiertos a cualquier investigación, no solamente no tememos, sino que pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. Siempre hemos sido honestos, en consecuencia que investiguen todo lo que sea necesario”, manifestó Martín Vizcarra en el programa “Punto Final” de Latina.

En esa línea, el mandatario exhortó al Parlamento a también investigar por qué el valor de los tramos II y III de la carretera Interoceánica se triplicó. Añadió que la mayoría de las adendas de esta obra fueron firmadas durante la administración del ex mandatario Alan García (2006-2011).

“El contrato de Conirsa fue de US$533 millones. ¿Saben en cuánto terminó la obra? En US$1.665 millones, el triple. Ese contrato de Conirsa empezó con un monto y terminó con US$1.665 millones, bien raro”, recalcó Martín Vizcarra, quien señaló como responsables del incremento a los funcionarios que lo autorizaron.

“C y M Vizcarra le dio servicios [al consorcio] por US$521.000, por el 0.03% [del valor de la obra], entonces si bien tiene que investigarse ese 0.03%, también el otro 99.97% que le cobró Conirsa al Estado y hay que ver cuáles fueron los proveedores”, refirió.