Testimonios contradictorios entre Villarán, Townsend y Salomón Lerner

Tres testimonios acerca de la campaña del No a la Revocatoria (2013), caen en serias contradicciones. Las declaraciones de Anel Townsend y Salomón Lerner Ghitis ante el Ministerio Público, difieren extrañamente de lo afirmado por la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para salir vencedora en el proceso de revocatoria.

El programa Cuarto Poder reveló extractos de las declaraciones de Anel Townsend y Salomón Lerner Ghitis, en el marco de la investigación de los aportes de las empresas brasileñas a su campaña del No a la Revocatoria por más de US$ 3 millones. Testimonios que resultan discordantes entre sí, con otras versiones.

Susana Villarán

Ante el Ministerio Público, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, rechazó haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la Revocatoria, destacando que nunca participó de forma activa en el proceso.

Entre sus afirmaciones estuvo que Salomón Lerner Ghitis quien le presentó a Luis Favre, en una reunión producida en la oficina de este en Miraflores. Además, que nunca tuvo participación de forma activa en la campaña para evitar su salida de la Municipalidad de Lima.

Anel Townsend

Pero, ¿qué dijo Anel Townsend ante la Fiscalía?, pues según los extractos de su declaración, una versión totalmente distinta a la de la exalcaldesa de Lima. La vocera de la campaña del No a la Revocatoria, afirmó ante los fiscales en 2017 que Susana Villarán "tuvo una participación activa en la campaña y que siempre le absolvió cualquier duda que pueda tener". Versión totalmente distinta a la que brindó la ex burgomaestre de la capital.

Asimismo, también confirma que Susana Villarán participó de algunas reuniones en donde se realizaba coordinaciones para la mencionada campaña. “Hubo otra reunión en Lince en un departamento, entre los pisos 6 y 8, debe haber sido en enero de 2013. Ahí participaron Valdemir Garreta, a quien presentaron como jefe de Favre, José Miguel Gutierrez, Susana Villarán y Gabriel Prado, quien me abre la puerta y al rato se va. [...] A esa reunión fui convocada por Susana Villarán", dijo ante la Fiscalía.

Salomón Lerner Ghitis

Líneas arriba se dio cuenta que Susana Villarán afirmó que fue Salomón Lerner Ghitis quien le presentó al publicista Luis Favre. Sin embargo, Lerner declaró todo lo contrario. “Sí, lo contacté (a Favre) ha pedido de Susana Villarán (…) Ella me pidió que me contacte con el señor Favre a efectos de ver si tenía interés, tiempo y posibilidades para asumir esta tarea, y esa fue mi única relación con ella para la campaña de la NO revocatoria”, afirmó ante el Ministerio Público.

¿Quién dice la verdad? Como se sabe el fiscal Germán Juárez Atoche está a punto de cerrar la investigación contra la ex alcaldesa de Lima por el caso Lava Jato. En ese sentido, cabe recordar que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, afirmó que aportó US$ 3 millones para la campaña del No a la Revocatoria (a través de Valdemir Garreta y Luis Favre) porque no era conveniente para la empresa (que gozaba de proyectos con la Municipalidad de Lima) el retiro de la en ese entonces alcaldesa. Asimismo, sostuvo que la misma Susana Villarán lo llamó para agradecerle por el aporte.