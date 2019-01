Gobernador de Ucayali asegura que resolverá contrato con constructora si se detectan irregularidades

Sustentándose en un informe técnico de la oficina de asesoría legal del Gobierno Regional de Ucayali, el gobernador Francisco Pezo Torres decidió suscribir el contrato de la obra “Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimaná”, ubicada en la provincia de Padre Abad.

Pezo reconoció la existencia de observaciones por parte de la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado al proyecto valorizado en 203.2 millones de soles y que adjudicó la administración regional anterior, sin embargo arguyó que las leyes lo facultaban a firmar el contrato y eventualmente resolverlo en caso se detectasen irregularidades.

“Cuando asumí la gestión esta obra ya tenía consentida la buena pro, el proceso ha continuado y este es el último paso. Nuestros asesores han revisado el proceso de licitación por todos lados y para retrotraer deben existir cuatro causales y ninguna de estas existen”, señaló el gobernador Francisco Pezo.

“Nosotros tenemos que cumplir este proceso haciendo justicia con los pobladores que claman esta carretera, y también por la responsabilidad que tengo de hacer uso responsable del dinero del Estado”, apuntó Pezo.

Según el gobernador de Ucayali, existe una gran demanda por parte de los pobladores de Curimaná que quieren ver construida esta carretera que actualmente se encuentra inhabilitada por las lluvias.

“Hay una presión de más de 15 mil habitantes que necesitan la carretera. La empresa (Consorcio Vial May Ushin) sabe que si en el control posterior descubren anormalidades, el contrato se resuelve. Quizá haya retrasos en la ejecución de la obra, pero yo me arriesgo” indicó.

Sobre la renuncia de algunos funcionarios que presuntamente se opusieron a la firma del contrato con el consorcio, el presidente regional mencionó que se debe a discrepancias por contradecir el informe de la oficina de asesoría legal.

“Ellos renunciaron por su propia cuenta. Cuestionaron a los asesores del gobierno regional por querer hacer valer su posición sabiendo que el informe que realizó la oficina legal no encontró ninguna de las cuatro causales para retrotraer el contrato. Legalmente no existe ninguna causal para no firmar el contrato”, concluyó.