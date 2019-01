Financista de Keiko Fujimori confirma modus operandi de falsos aportes

Finalmente, el empresario Juan Luna Frisancho, uno de los más importantes aportantes de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, e investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por presuntas donaciones ilegales, aceptó la existencia de irregularidades en el manejo de fondos.

Juan Luna declaró que en el local de la calle Bucaré, Monterrico, desde donde Keiko Fujimori dirigió la campaña presidencial de Fuerza Popular, se le entregó 65 mil dólares en efectivo para que los depositara en las cuentas del partido como si se tratara de un aporte legítimo.

“Sí, he escuchado y he leído que un testigo protegido o colaborador eficaz ha dicho que a mí me entregó un sobre con 65 mil dólares en la oficina de la calle Bucaré, eso es cierto”, declaró desde Estados Unidos, donde reside, al programa “Punto Final”, de Latina.

“Me entregó ese sobre una persona de tesorería, solicitándome que hiciera un aporte simulado para el 2016. LVF Liberty Institute (la organización que constituyó en el estado de Delaware) hizo un aporte para el 2015, pero puedo decir que costó sangre, sudor y lágrimas poder llegar al monto (que aportó a la campaña de 2016). Y me di cuenta en ese momento de que había una disposición o un modus operandi en que se me quiso hacer participar”, señaló Luna, en alusión a la simulación de aportes.

TODO ENCAJA

La persona que le entregó el dinero se trataría de la entonces tesorera de confianza de Keiko Fujimori, Adriana Tarazona Martínez, puesto que es la misma modalidad que describió el congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores. Ante la Fiscalía de Lavado de Activos, Reátegui manifestó que, por orden de Keiko Fujimori, Tarazona le entregó dinero para lavarlo con falsos aportantes, mecánica muy similar a la referida por Juan Luna Frisancho.

En el relato que le hizo al programa “Punto Final”, Luna no mencionó que manifestó a la Fiscalía de Lavado de Activos que sostuvo un encuentro con Keiko Fujimori en su oficina de la calle Bucaré, donde precisamente afirma que le entregaron 65 mil dólares para que hiciera una aportación fraudulenta, lo que resulta sospechoso.

Luna declaró ante las autoridades: “Yo sí conozco a Keiko. He tenido la oportunidad de conversar con ella en su oficina en (la calle) Bucaré, en 2016. Fue para explicarle lo que trataba de hacer con (LVF) Liberty (Institute) y cómo funcionaba. Le expliqué cómo nos estábamos organizando y que queríamos hacer un apoyo”, dijo.

El empresario Juan Luna aceptó que recibió los 65 mil dólares. “Como hombre de empresa, simplemente lo recibí, me fui y luego lo devolví. Me lo entregó la persona de tesorería de Fuerza Popular. No recuerdo exactamente si fue ella (Adriana Tarazona) o si entró o salió. Fue una mujer, no recuerdo si fue la señora Tarazona, imagine usted el shock. Uno está sentado y le dicen: Vaya usted a firmar algo y le vienen a usted con un sobre (con dinero)”, narró.

Luna precisó que lo que le pidieron fue que LVF Liberty Institute transfiera a la cuenta de la Fuerza Popular los 65 mil dólares que le habían dado, es decir, que simulara una aportación. Esto es la misma mecánica que ha puesto al descubierto la Fiscalía de Lavado de Activos.

“Sí, sí, fue para que lo pasara por LVF Liberty Institute en 2016. (El dinero) lo puse en mi mochila y luego lo regresé. Físicamente lo regresé en el Perú, nunca salió del Perú”.

Juan Luna es amigo y trabajó para la empresa de Jorge Yoshiyama Sasaki, el principal reclutador de aportantes falsos, como ha establecido la Fiscalía de Lavado de Activos. Según Luna, los 65 mil dólares que le dieron en la calle Bucaré se los devolvió a Jorge Yoshiyama, confirmando el nexo de los donantes simulados.

“Esa noche me iba (del país) y simplemente hablé con Jorge Javier (Yoshiyama) y le dije: Ahí te dejo el dinero. Era bastante burdo lo que se trataba de hacer. (...) Simplemente (le dije a Yoshiyama) un: Oye, esto no va. Ahí te dejo el dinero. Tú verás qué haces. Y evidentemente hubo un disgusto”, expresó.

“¿Pero ahí se dio cuenta de que hubo una forma de aportar que no era legal?”, le preguntó el periodista de “Punto Final”.

“Así es. Ahí me di cuenta. Tenía mis sospechas desde 2011. Pero regresando al testigo protegido, hasta donde dice es correcto. Jamás en mis cabales me atrevería a arriesgar mi trayectoria profesional en los Estados Unidos y mi buen nombre ingresando un monto que no es”, dijo.

Luna pedirá al fiscalJosé Domingo Pérez nueva fecha para declarar. ❧

la CLAVE

Lo que llama la atención de las recientes declaraciones de Juan Luna Frisancho es que afirmó que los US$ 65 mil que recibió para que lo deposite como falso aporte para la campaña de Fuerza Popular se lo dio la tesorera Adriana Tarazona en la calle Bucaré. Pero sostiene que devolvió el dinero a su amigo y socio Jorge Yoshiyama Sasaki, que supuestamente nada tenía que ver con esos fondos.

“Los Luna siempre damos la cara”