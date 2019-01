Las ocasiones que Tamar Arimborgo arremetió contra el enfoque de género

Este viernes, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que, como estipula, busca excluir la ideología de género de las políticas públicas que son dirigidas a niños y adolescentes. La autora de la iniciativa es Tamar Arimborgo, quien se ha hecho conocida por su postura contra este pensamiento.

No obstante, la congresista fujimorista, también presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, ha intentado dar su postura contra esta idea en distintos debates, incluso cuando se debatió la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Crimenes de amor, crímenes de odio

En junio del 2017, durante el debate en la comisión de Justicia sobre la propuesta para fortalecer la lucha contra los crímenes de odio, la congresista de Fuerza Popular citó un pasaje bíblico, “no te echarás con varón como si se tratase de una mujer”, indicando esas palabras fueron expresadas por un pastor que recibió dos notificaciones para explicar esa “discriminación”.

Asimismo, manifestó que “si hay crímenes de odio, también hay crímenes de amor”.

Contra el censo

Durante el censo nacional, realizado en octubre del 2017, la parlamentaria Tamar Arimborgo recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que se buscaba “manipular la realidad”, luego de cuestionar el uso del lápiz en el registro de los datos de las personas, dado que había dos puntos que trataban sobre la religión y el sexo.

'Fulanitos' o 'fulanitas' con la reforma del CNM

En septiembre del 2018, durante la sesión de Justicia, Arimborgo aseguró que la reforma buscaba “involucrar el pensamiento crítico”, señalando que, en los aspectos de meritocracia y de “cuota de mujer”, se quería incluir la presunta ideología de género.

“Cuando postulo para ser miembro del CNM, cuando voy dar mi evaluación donde se va medir mi capacidad, ¿cómo me voy a presentar? Me voy a presentar, si deseo, ‘fulanito’ bien masculino, pero si por ahí me puede ligar, voy a ser ‘fulanita’”, expresó Tamar Arimborgo.

Contra el matrimonio entre personas del mismo sexo

En enero, había ordenado al Poder Judicial a la Reniec el reconocimiento del matrimonio entre Óscar Ugarteche y su pareja Fidel Aroche. No obstante, Tamar Arimborgo expresó que el fallo estaba “lleno de argumentos pro LGTB” y que tenía como motivo “congraciarse con una comunidad que busca obligar a que se acepten un supuesto ‘derecho humano’ al matrimonio; figura que corresponde única y exclusivamente a la unión de varón y mujer”, promoviendo a no ser solo “críticos” en luchar contra estos aspectos.

Justamente, el 10 de enero, la Defensoría del Pueblo le indicó al Tribunal Constitucional que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú debía reconocer a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Arimborgo expresó que “no confundan a la población con sus imposiciones ideológicas”.

Proyecto de ley contra “ideología de género”

Según los motivos para la presentación de la iniciativa legislativa, Tamar Arimborgo argumenta que hay una “imposición del enfoque de género en las políticas públicas que contiene o esté influenciada por la ideología de género”, por lo que sostiene que se busca “el respeto irrestricto de los padres de guiar al niño y al adolescente en el ejercicio de la libertad de pensamiento y conciencia”.