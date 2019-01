AAR: Acuerdo entre Fiscalía y Odebrecht se firmará a fines de este mes

La remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, por decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, trajo como consecuencia la suspensión del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, donde se conocería información de suma importancia declarada por sus exdirectivos.

Sin embargo, el acuerdo que estaba por firmarse este 11 de enero, sufrirá un retraso. Tal y como lo adelantó el fiscal José Domingo Pérez. La misma suerte correrá la declaración del ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Este nuevo acuerdo se firmarí a fines de este mes, y la declaración del exdirectivo brasileño se llevaría a cabo la primera semana de febrero, según informe el periodista de La República, Augusto Álvarez Rodrich, en su programa Claro y Directivo transmitido por RTV.

"Las nuevas fechas son a fines de este mes y la semana que empieza, 4 de febrero, podría estar declarando Jorge Barata respecto a los sobornos en campañas políticas", sostuvo.

Este diario pudo conocer que el acuerdo de colaboración eficaz no se firmó a raíz de la remoción de los fiscales del Equipo Especial, que no garantizaba una investigación adecuada, al ser una interferencia directa del fiscal de la Nación en las pesquisas del caso Lava Jato.

Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en Perú) , Marcos de Queiroz (ex operador de la Caja 2), Raymundo Trindade Serra (ex número dos de Odebrecht), Luis de Castro Santos (ex gerente general del proyecto Interoceánica Sur), José Américo Spinola (dueño del estudio que pagó conferencia a Alan García), entre otros, son los funcionarios que están pendientes de declarar. La fecha aún no está confirmada pero probablemente sería a partir del 4 de febrero.