JorgeMuñozUn alcalde de Lima que genera esperanza

El miércoles 2 de enero del 2019, Jorge Muñoz asumirá el cargo de alcalde de Lima, pero eso sucederá aún más adelante porque en estos momentos, en esta mañana de finales de diciembre, él tiene una interrogante por resolver.

-¿Qué hubiese preferido en el 2018: ver a la selección peruana en el mundial o ser elegido alcalde de Lima?

"¿No puedo elegir las dos opciones?", repregunta y luego se prepara para hablar moviendo sus manos. "Es que es difícil quedarse con una, aunque viéndolo bien, son muy parecidas. Les explico: la selección regresó al mundial después de 36 años y Acción Popular volvió a ganar la alcaldía de Lima después de 38 años. Otro aspecto interesante es que la selección generó ilusión y nuestra elección también. Estas similitudes son muy bonitas", afirma mientras a su costado sus gerentes municipales atienden a los vecinos en una especie de cabildo abierto. Jorge Muñoz, 56 años, vive así sus últimos días como burgomaestre de Miraflores.

El electo alcalde de Lima se ríe cuando le dicen 'colorao', pero se detiene –y se pone serio– cuando lo tildan de 'pituco'. "Es que no lo soy, me considero cercano a la gente. Pero eso sí, prefiero que me digan así a que me llamen corrupto", dice bajo el fondo de un cuadro donde dos limeñísimas tapadas no dejan de inspeccionarlo.

De Jorge Vicente Martín Muñoz Wells ya se ha dicho de todo durante las elecciones municipales: que tiene más de 30 años casado con Mariela Montagne Suero, a quien llama Cuty; que tiene tres hijos: María Lucía (20), Matías (16) y Martina (12); que es multifacético en los deportes (fútbol, surf, ciclismo, remo); que es abogado formado en la Universidad Católica y máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. De todo se ha hablado de este gringo de nombre no impronunciable, pero no de su manera de tirar frases, con frecuencia, en los momentos que debe actuar.

"'El inteligente aprende en cabeza ajena'. Nunca me he olvidado de esta frase que nos repetía cada vez que mirábamos la crisis que vivían otros municipios. Así nos pedía que aprendamos de los errores de los otros", cuenta una funcionaria que trabajó con él en su primer periodo como alcalde de Miraflores. "Otra de sus frases era: 'Vamos a escuchar y atender a las personas de la juventud prolongada'. No se refería a ellos como personas de la tercera edad o adultos mayores", agrega otro hombre de su entorno.

Y es cierto. Sentado en el medio del auditorio que en estos 22 años lo ha visto como gerente municipal, luego regidor (tres ocasiones) y finalmente como alcalde (dos veces), Jorge Muñoz dice que el alcalde no es el dueño de la verdad, ni es un hacedor de cosas sin escuchar.

"Entro a Lima con la ilusión de transformar cosas, pero sé que nadie transforma si antes no sueña. Además, quiero devolver la oportunidad que Lima me ha dado. Los ciudadanos merecen vivir con dignidad. Tengo ese deseo de verlos usar las calles, como yo antes de niño lo hacía. Como dijo el papa Francisco: 'No es justo que nos roben la esperanza'", asevera Muñoz, quien será el alcalde de Lima en el bicentenario de la independencia (2021).

Jorge Muñoz espera que con su elección muera ese pensamiento tan peruano del "roba, pero hace obras". También espera llevar el 'Cine bajo las estrellas' y la 'Música en tu parque' a los cerros, porque sabe que, más que cemento, se necesitan áreas verdes, cultura y civismo. Por eso no descarta vivir en el Centro ni desplazarse en transporte público. Eso sí, siempre comiendo chicharrones.

-Sabe que el Palacio Municipal queda muy cerca del Palacio de Gobierno, ¿no?

"Sí, pero como me enseñaron mis padres: primero pienso en estudiar para el examen antes de pensar en ser ya graduado. Y yo tengo una examen muy grande que es Lima".❧