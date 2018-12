Banco de Andorra delata los vínculos de Odebrecht con Miguel Atala

El íntimo amigo del exmandatario aprista Alan García Pérez, el empresario Miguel Atala Herrera, negó a la Fiscalía de Lavado de Activos cualquier relación con la fundación de la empresa panameña “off shore” Ammarin Investment y con la apertura de una cuenta en Banca Privada D’Andorra (BPA). Documentos remitidos por las autoridades judiciales de Andorra al Equipo Especial del Caso Lava Jato contradicen la versión de Atala.

Según la manifestación de Miguel Atala, Odebrecht le transfirió US$ 1 millón 312 mil en cinco partes en la cuenta de Ammarin Investment en el BPA, pero aclaró que esto no significaba que mantuvo vínculos con la constructora. Como se verá, documentos del BPA prueban que sí existieron vínculos.

De acuerdo con lo que explicó Atala a la fiscalía, su socio Yamil Tali Hamideh le debía dinero, y como parte de pago, le cedió el producto de la venta de un terreno en El Agustino que hizo a Odebrecht. Atala señaló a la fiscalía que Yamil Tali instruyó a la empresa brasileña para que el dinero fuera abonado a Ammarin Investment. Sin embargo, los reportes de las autoridades de Andorra a la Fiscalía de Lavado de Activos, no encajan con lo relatado por Miguel Atala.

Por cierto, Yamil Tali no puede confirmar ni desmentir lo dicho por su socio Atala porque falleció en enero de 2017.

“Presumo que la idea de la constitución de la empresa Ammarin Investment y de la creación de la cuenta en la Banca Privada D’Andorra fue del comprador del inmueble, Odebrecht”, arguyó Atala ante la fiscalía. La República tuvo acceso a la documentación del BPA que Andorra entregó al Ministerio Público peruano, en la que se acredita que el propio Miguel Atala Herrera gestionó la apertura de la cuenta de la “off shore” Ammarin Investment en el BPA para recibir las transferencias de Odebrecht.

A la brasileña

El primer documento que pone en entredicho lo sostenido por Atala ante la Fiscalía de Lavado de Activos es el “Cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC (Know Your Customer)”, rellenado y firmado con su puño y letra.

Atala declaró como razón social Ammarin Investment, una empresa “off shore” constituida especialmente en Panamá el 13 de septiembre de 2007 para recibir las transferencias de Odebrecht. La pareja de ciudadanos panameños de pantalla que fundó la compañía, poco después transfirió la propiedad a Miguel Atala, el 18 de octubre del mismo año, y luego la empresa pasó a manos del hijo de este, Samir Atala Nemi, el 25 de octubre, como consta en los documentos entregados por las autoridades judiciales de Andorra a la fiscalía peruana.

Pocas semanas después, el 7 de noviembre de 2011, Atala recibió en su cuenta a nombre de Ammarin Investment la primera transferencia por US$ 300 mil ordenada por la compañía de pantalla de Odebrecht, Klienfeld Services, con la que la brasileña pagaba sobornos.

Lo que llamó la atención del Equipo Especial del Caso Lava Jato fue que en el documento mencionado cuando le pidieron a Atala que declare los “motivos para abrir una cuenta en el BPA”, contestó: “Para realizar una operación de inversión con inversores brasileros” (sic). Y a la pregunta: “Conocimiento de otros clientes de BPA”, Miguel Atala respondió sin dudarlo: “Odebrecht”.

Significa que Atala, que le dijo a los fiscales que no estaba vinculado para nada con Odebrecht, en realidad declaró que abrió la cuenta en el BPA para recibir fondos de la constructora como resultado de una “operación de inversión” con esta empresa brasileña. Solo que Atala no le había vendido nada a Odebrecht sino su socio, Yamil Tali Hamideh, según la manifestación ante la fiscalía que hizo el amigo de Alan García.

Además, en el mismo documento mencionado se le solicitó que respondiera a lo siguiente: “Relación comercial con otros clientes de BPA”, a lo que Atala respondió nuevamente: “Odebrecht”.

La República solicitó una explicación a Miguel Atala, pero su abogado Julio Gutiérrez alegó que por tratarse de una investigación bajo reserva, no haría ningún comentario.

El segundo documento que cuestiona la argumentación de Miguel Atala es el registro de constitución de la empresa “offshore” panameña Ammarin Investment. Como se ha indicado, Atala sostiene “que la idea de la constitución de la empresa Ammarin Investment fue Odebrecht”. Los documentos aportados por el BPA señalan que una vez que los ciudadanos panameños Melissa Bellido y Roberto Escolán formaron la compañía, luego la traspasaron a Miguel Atala y consecutivamente a Samir Atala Nemi, hijo del empresario. Obviamente, la triangulación de la propiedad de Ammarin Investment solo pudo consumarse con la intervención de Miguel Atala, según las autoridades de la Fiscalía de Lavado de Activos.

¿Por qué Atala no pidió a Odebrecht que le depositara el pago por el terreno en una de sus tantas cuentas abiertas en bancos peruanos y extranjeros? ¿Por qué aceptó que Odebrecht constituyera en Panamá la “off shore” Ammarin Investment y que le abriera una cuenta en BPA a nombre de esta empresa de papel?, se preguntan en el Equipo Especial del caso Lava Jato.

Un dato relevante que no escapa a las autoridades peruanas es que Miguel Atala recibió los pagos de Odebrecht exactamente con el mismo mecanismo y la intervención de algunos de personajes relacionados con las transferencias de sobornos a los exfuncionarios apristas del Tren de Lima, como el responsable de la BPA en Montevideo, el español Xavier Pérez Giménez y el uruguayo Andrés “Betingo” Sanguinetti, quien, como se mencionó en un reportaje anterior, viajó especialmente a Brasil por orden de Pérez para coordinar con Odebrecht los depósitos para Miguel Atala.

Negocios Fantasma

El tercer documento que se opone a la versión de Miguel Atala ante las autoridades peruanas, es un reporte interno del BPA sobre la sospecha de que las transferencias de Odebrecht a la firma Ammarin Investment de Miguel Atala serían de origen ilícito. Fechado el 23 de abril de 2013, tardíamente Banca Privada D’Andorra dispone verificar la información relacionada con el amigo de Alan García.

La BPA encendió las alarmas cuando Atala comenzó a transferir el US$ 1 millón 312 mil que le dio Odebrecht, a cuentas en el Atlantic Security Bank, en Gran Caimán; Scotiabank de Perú, sucursal en Panamá; SunTrust Bank, en Atlanta; y el Coconut Grove Bank, en Miami.

Específicamente, el BPA señala que Miguel Atala es una Persona Políticamente Expuesta (PEP) debido al cargo que ostentaba en Petroperú y precisa que el dinero que recibió tiene como origen “una operación puntual (comisión) con inversores brasileños” y que las transferencias de dinero “han sido mediante traspasos internos por parte de Klienfeld Services, una de las constructoras más grandes de Brasil”. Klienfeld Services es una empresa de fachada montada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para pagar sobornos en todo el mundo.

Además, hay una afirmación grave por parte del BPA: “No tenemos documentación sobre la relación comercial entre Ammarin (Investments, de Atala) con Klienfeld (Services, la compañía de fachada de Odebrecht)”.

Por eso, el BPA concluye que es necesario obtener “documentación imprescindible para seguir operando con la cuenta (de Atala), como: justificación (contrato, facturas) de las transferencias entre Ammarin y Klienfeld; referencias bancarias; y detalles de la información patrimonial del cliente”.

Las autoridades de Andorra enviaron a su pares peruanos las órdenes de transferencias de Klienfeld (Odebrecht) a Ammarin Investment suscritas por Xavier Pérez Giménez, quien sostenía que estaban autorizadas por el Oficial de Cumplimiento del BPA, el uruguayo Gustavo Havranek. Pérez recibía rápidamente el visto bueno de Havranek, quizás porque pertenecía al Estudio Abreu, Abreu & Ferrés, entre cuyos clientes se encuentra… Odebrecht. El círculo perfecto.

Cuatro exfuncionarios serán interrogados sobre Atala

Entre el 14 y 18 de enero de 2019, fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato viajarán a Curitiba, Brasil, para interrogar sobre el caso de Miguel Atala Herrera, al extesorero internacional de Odebrecht Luiz Eduardo Rocha Soares, el exdirector de la constructora para América Latina Luiz Antonio Mameri, al excoordinador de la “Caja 2” del Departamento de Operaciones Estructuradas Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho y el exrepresentante en el Perú de la empresa Jorge Simoes Barata.

La documentación de Banca Privada D’Andorra (BPA) entregada a la autoridades peruanas refuerza la versión de Yamil Tali Hamideh Wadi, hijo de Yamil Tali Hamideh, según la cual su padre no tuvo relación con Odebrecht sino Miguel Atala.

“Mi familia y yo no tenemos ningún vínculo o participación con Odebrecht. Quiero dejar en claro que mi papá no tuvo nada que ver. No firmó ningún contrato con Odebrecht”, dijo el 29 de septiembre de 2017 en La República.