Francisco, memorias de una visita histórica

UNA FE MASIVA

1.2 mllns

de feligreses acudieron a la misa en la base aérea de las Las Palmas, en Surco.

300 mil

personas llegaron a la playa de Huanchaco, en Trujillo, para la misa de Francisco.

80 mil

fieles acompañaron al Sumo Pontífice en el Instituto Basadre, en Puerto Maldonado.

Papa Francisco

Madre de Dios, 19-01-2018

"La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonía, además de ser una reserva de biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos".

Papa Francisco

Trujillo, 20-01-2018

“Mirando a las madres y a las abuelas quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los numerosos casos de feminicidio".

Papa Francisco

Lima, 21-01-2018

“Hermanos peruanos, cuiden la esperanza, que no se la roben. No hay mejor manera de cuidarla que permanecer unidos. La esperanza no defrauda".

