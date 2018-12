Fiscales peruanos interrogarán a 24 exfuncionarios de Odebrecht por 34 investigaciones

Entre el lunes 14 y viernes 18 de enero del próximo año se producirá en Curitiba, Brasil, la madre de todos los interrogatorios: 23 exdirectivos, exejecutivos de primera línea, exfuncionarios, exabogados, exadministradores y exadministradores de Odebrecht responderán a las preguntas de los fiscales del Equipo Especial sobre 35 casos. El diario brasileño O Globo editorializó que el acuerdo entre las autoridades peruanas y Odebrecht sería devastador por las consecuencias de las declaraciones de los testigos, todos colaboradores eficaces y testigos de la justicia de Brasil.

En una reciente comunicación del procurador regional de la República de Brasil, Orlando Martello, a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público del Perú, informó que estaba todo listo para recibir a los fiscales peruanos en la sede de la Procuraduría de la República, en el centro de Curitiba, en el estado de Paraná. En dicho local institucional se harán presentes el 14, 15, 16, 17 y 18 de enero, los 23 exempleados de Odebrecht a quienes el Equipo Especial deseaba interrogar formalmente.

El más requerido es el exrepresentante de Odebrecht en el país Jorge Simoes Barata, quien será preguntado por al menos 23 casos de presunta corrupción en millonarias obras públicas en la que participó la constructora brasileña individualmente o en consorcio.

Las diligencias del Equipo Especial del caso Lava Jato se cumplirán en el marco del excepcional acuerdo entre la compañía Brasil y las autoridades peruanas, que obliga a la empresa a entregar toda la información documental, o por intermedio del testimonio de sus exempleados, sobre pago de sobornos u otros actos ilícitos.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, las manifestaciones programadas están referidas a casos que se encuentran en avanzado proceso de investigación, o permitirán esclarecer otros expedientes en curso sobre hechos de corrupción cuyos autores todavía no han sido identificados plenamente.

Pero no todo se enfoca a las obras públicas. Por ejemplo, entre los 23 casos que contestará Jorge Simoes Barata se incluye el caso del presunto lavado de activos que se sigue a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Ahora que el Ministerio Público y Odebrecht han llegado a un buen entendimiento de cooperación, se estima que el exhombre fuerte de Odebrecht en el Perú aporte, además de su testimonio, evidencias documentales sobre los pagos de coimas o aportes no declarados a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

Para el caso del amigo del expresidente Alan García, Miguel Atala Herrera, a quien Odebrecht le depositó en una cuenta secreta en la Banca Privada D'Andorra (BPA) US$ 1 millón 300 mil, el Equipo Especial del Caso Lava Jato ha solicitado interrogar no solo a Jorge Barata sino también a su exjefe inmediato superior Luiz Antonio Mameri. Y al extesorero internacional de la constructora Luis Eduardo Da Rocha Soares, así como a los exintegrantes de la oficina de pago de coimas conocida como Departamento de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho y Fernando Migliacio Da Silva.

No es el único caso que implica al régimen aprista de García que será motivo de interrogatorios en Curitiba en enero que viene. Los mencionados Da Rocha, Mascarenhas y Migliacio serán preguntados por el caso Metro de Lima, que, como es sabido, implica a exfuncionarios del segundo mandato de García, a quienes se les descubrió cuentas con sobornos en el BPA.

Los 35 expedientes o casos que se ventilarán en Curitiba corresponden al ámbito de responsabilidad de los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Norma Mori Gómez y Carlos Puma Quispe.

De los 23 exfuncionarios de Odebrecht que serán parte de las diligencias, son colaboradores eficaces Raymundo Nonato Tridande Serra, Luis Alberto de Meneses Weyll, Renato Ribeiro Bartoletti, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho y Fernando Miglaccio Da Silva. Es decir, entre ellos, testigos de excepción y por lo tanto letales para los casos que vinculan a Alan García.

El fiscal Germán Juárez Atoche ha previsto interrogar por su parte, por el caso de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, al mencionado extesorero internacional de Odebrecht Luis Eduardo Da Rocha Soares; al administrador de la "Caja 2" –destinado al desembolso de dinero ilícito–, Marcos De Queiroz Grillo; al administrador de las empresas "off shore" para pago de coimas Olivio Rodrigues Junior; y la exsecretaria del Departamento de Operaciones Estructuradas, María Lucía Guimaraes Tavares. Jorge Barata declaró que entregó en manos de Heredia US$ 3 millones. Los testigos deberán corroborar lo manifestado por el exrepresentante de la constructora en Perú.

Los casos identificados como (Gabriel) Prado Ramos, Rutas de Lima, Revocatoria, e Imasen, que tienen relación con la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, son parte de la agenda del fiscal Germán Juárez Atoche. Ha logrado que las autoridades brasileñas pongan a disposición a Jorge Barata en todos los casos, y para el primero y el último al extesorero mundial Luis Eduardo Da Rocha Soares.

El exsecretario den consorcio CONIRSA –que integran Odebrech, Graña y Montero, ICCGSA y JJ Contratistas Generales–, Sergio Nogueira Panicali, que recibió la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, testificará hasta en 6 casos: la consultora Alpha Consult; el exjefe de Ositran en el gobierno de García–, Juan Carlos Zevallos; el exviceministro de Transportes aprista, Jorge Cuba Hidalgo; el expresidente Alejandro Toledo; y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, por las asesorías de sus empresas a Odebrecht.

El fiscal Juárez también tiene bajo su responsabilidad el caso del Club de la Construcción, para lo que ha requerido entrevistar a Jorge Barata. Fue precisamente el exrepresentante de Odebrecht en el Perú que ofreció dicha información, que permitió destapar un cartel mafioso que monopolizaba los proyectos millonarios de la obra pública. Las sesiones del 14 al 18 de enero será una primera ronda. Habrá más. Más que curiosidad, cunde el miedo.

Datos

Obra bamba. Para el caso del tramo chalaco de la Costa Verde, en el que está implicado el gobernador Félix Moreno, a cargo de Norma Mori Gómez, serán interpelados Jorge Barata e Igor Braga Vasconcelos Cruz.

Relaciones. Por los casos de la Vía de Evitamiento del Cusco y los Bonos Soberanos emitidos para dicha obra, será preguntado otra vez Jorge Simoes Barata.

Reserva. Hay por lo menos una decena de expedientes de colaboradores eficaces sobre casos que todavía no son públicos hasta que los testigos confirmen los datos que llevarán los fiscales a Curitiba.