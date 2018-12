“El modelo minero actual enriquece a pocos y empobrece a la gran mayoría”

Mesías Guevara ganó las elecciones del domingo y será el nuevo gobernador de Cajamarca. En la siguiente entrevista explica cuáles serán los principales ejes de su gestión y su posición frente al tema de la gran minería y los pasivos ambientales. También responde sobre el renacimiento de su partido, Acción Popular.

¿Qué prioridad le dará en su gestión a la promoción de la inversión minera?

Lo que ocurre es que nuestra propuesta se concentra en ganadería, infraestructura, agricultura y turismo. La gran minería depende de lo que haga el gobierno nacional y de la licencia social, es decir, lo que decidan las comunidades.

Alguna posición tendrá.

El gobierno regional no tiene ninguna función en concesiones y fiscalización, la gran responsabilidad en la gran minería es del gobierno nacional. Por eso, la propuesta es que se forme una mesa de diálogo en la que esté el gobierno nacional, el gobierno regional, las comunidades y las empresas mineras. Eso para los proyectos en curso.

¿Y para los nuevos?

También. Y vamos a invocar al gobierno nacional a que se cumpla con la normatividad nacional e internacional para la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, Hualgayoc ha sido declarada en emergencia ambiental. Y hay que promover la generación de empleo. Las empresas mineras no le compran ni un kilo de queso ni carne a Cajamarca, a pesar de que somos una de las principales cuencas ganaderas del país. Por eso, hay que cambiar el modelo minero.

¿De qué manera?

El modelo minero, tal como está establecido actualmente, enriquece a unos pocos y empobrece a la gran mayoría. Y trae conflicto social. Se le han hecho algunos cambios, solo de corto alcance. En el tema tributario, por ejemplo, parte del impuesto a la renta debería quedarse en las zonas en donde hay influencia minera. Ninguna empresa minera que opera en Cajamarca tiene su domicilio fiscal acá sino en Lima, por San Isidro o en Santiago de Surco.

Pero esa no es su potestad.

Para que ello ocurra tenemos que hablar con el Congreso, con el MEF, con la Sunat.

¿Qué porcentaje del IR debería quedarse en la región?

Eso se puede evaluar, no quisiéramos ser demasiado intransigentes. Pero parte de ese impuesto debería servir para infraestructura. Yo, cuando fui congresista, pedí que se sinceraran las cosas para saber si se tributaba de manera adecuada, pero el MEF alegó reserva y nunca se pudo saber. Conocemos a cuánto asciende el canon, pero no cuánto se tributa por lo que se produce en Cajamarca.

¿Las empresas mineras deben pagar más impuestos?

Deben cumplir con un rol dinamizador de la economía y pagar por sobreganancias. Somos uno de los pocos países donde eso no existe. Y eso es algo que también vamos a pedir al Gobierno central. Si uno recorre Cajamarca, sobre todo las zonas de influencia minera, se da cuenta de que hay muchos pasivos ambientales que no son cubiertos con lo que la región recibe.

¿Es antiminero? ¿Le disgusta que le digan eso?

No me molesta, porque no soy ni pro ni anti. Yo soy prodesarrollo, no estamos para motes. La defensa del medioambiente es una filosofía de vida en Acción Popular (AP).

¿Qué gestión propone?

Vamos a hacer un gobierno moderno con participación de la gente y con transparencia, como antídoto contra la corrupción. El gran reto es dinamizar la economía de la región. Y los indicadores sociales como la desnutrición crónica y la anemia hay que disminuirlos o desaparecerlos. Y hay que reducir la brecha de infraestructura. Mi aspiración es que Cajamarca sea la primera región ganadera, agrícola, turística y forestal del país. Para eso hay que pensar en iniciativas público-privadas y obras por impuestos.

¿Van a investigar las gestiones de Gregorio Santos y Porfirio Medina?

Esa tarea se la trasladaremos a los organismos de control. No haremos cacería de brujas, pero no habrá borrón y cuenta nueva.

¿Tiene indicios de corrupción en la gestión del MAS?

Hay obras detenidas, como el Hospital de Jaén y la carretera que une las provincias de Santa Cruz con San Miguel. Y hay otras obras que no se han llevado a cabo porque se detectaron cartas fianzas falsa, como en el caso del hospital San Ignacio, cuya adjudicación debió declararse desierta. Hay sospechas de obras sobrevaloradas.

Estas elecciones significaron la resurrección de AP.

AP nunca estuvo muerto.

Casi muerto, vamos.

Estamos inmersos en una crisis política con un sistema que, espero, dé paso a una renovación en los liderazgos, sobre todo luego del referéndum. En la dirigencia de AP hemos tenido la entereza y capacidad de mantener al partido lejos de los escándalos como Lava Jato o escándalos personales. Somos militantes humildes.

¿Ya se amistó con sus correligionarios del Congreso?

Bueno, no son broncas personales. Yo soy inquebrantable en algo: la ideología política del partido se basa en luchar contra la corrupción y en estar cerca del pueblo. Si ellos se van por otro lado, desde luego que estaremos en veredas distintas, porque yo sí defiendo la institucionalidad.

Raúl Diez Canseco ha dicho que quiere ser presidente de AP. ¿Le gusta como su reemplazo?

Raúl Diez Canseco no puede postular para ser presidente del partido porque él renunció el 2001. Para ser presidente, según los estatutos, uno tiene que tener 20 años de militancia ininterrumpida. Él recién se ha reinscrito en el 2014. No cumple con el periodo exigido.

¿Es Alfredo Barnechea la mejor opción de AP para las elecciones presidenciales?

En el partido siempre se ha designado a los candidatos a través del voto secreto universal, no hay candidatos naturales. Y a quien salga elegido habrá que respaldarlo. Que decidan las bases.

¿Conga va o no va?

Eso debe verlo el Gobierno nacional. Podemos facilitar el diálogo, pero lamentablemente es un proyecto manchado con la muerte de cinco hermanos cajamarquinos.