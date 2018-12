Javier Ísmodes: Me da vergüenza que un violador sea gobernador regional [VIDEO]

Arequipa. Visiblemente afectado, el excandidato a gobernador, Javier Ísmodes, vaticinó que habrá una ruptura entre Elmer Cáceres y Walter Gutiérrez (su vicegobernador). Además culpa a La República por una campaña de demolición en su contra.

¿Faltaron alianzas políticas?

No sé. No se puede pensar en lo que pudo ser. Ese 33% de voto nulo pudo ser más responsable. No quiero echarle la culpa a nadie.

Muchos promovieron el voto nulo...

Estaban en su derecho y ojalá que se hagan cargo del resultado. Arequipa va a estar muy golpeada. No sé quiénes serán los gerentes de Cáceres Llica, pero sí que habrán muchos de Yamila Osorio (actual gobernadora).

¿Cree que hubo alianza tácita con Yamila Osorio?

Por supuesto. Es para tapar los huecos, la corrupción que hay. La corrupción va a continuar en el Gobierno Regional. En términos de honestidad, la gestión de Osorio ha sido lamentable, pero este gobierno será 50 veces peor.

¿Ha calado mucho la victimización de Cáceres Llica ante las denuncias de violación?

No creo prudente que en Arequipa un violador de mujeres sea gobernador regional. Me da vergüenza ajena. No que yo haya ganado o perdido. Cualquiera habría sido mejor (que él).

Al comienzo de las elecciones usted era el gran favorito, ¿qué pasó?

Demolición, demolición. 'Ísmodes chileno', 'vendetierras', Matarani, Colegio de Abogados. Dime tú dónde están las denuncias, los procesos judiciales.

El voto viciado fue una posibilidad, luego los que lo promovían se dieron cuenta que no se lograría y promovieron el voto a su favor.

No sé, ese análisis tienen que hacerlo ustedes. Deben analizar cómo comunican la información. Porque ustedes son parte del escenario político.

Pero ha sido de igual forma para ambos (las denuncias).

No, no, no. No es para ambos. Han convertido las mentiras en verdades.

¿O sea, lo que se publicó de Cáceres entonces no es verdad?

El señor Cáceres tiene testimonios y denuncias.

De igual forma usted.

No. ¿De quién? ¿De un sujeto como David Apaza? ¿Tú le das connotación a ese señor?

Le repito, las denuncias de igual forma fueron para ambos.

Yo creo que debe estar en tu conciencia si has actuado bien. Ustedes son en gran parte responsables de eso. De desinformar.

¿Los medios?

No, no, no. Ustedes, tú específicamente, me refiero a ti.

Nosotros solo sacamos la denuncia de estafa del norteamericano...

No creo, no creo. Por eso te digo, ¿dónde está la demanda del norteamericano? Estoy esperando. ¿Dónde está la carta notarial del norteamericano?

Usted nos envió una carta notarial a nosotros, más bien.

Sí, pues. Pero eso no quiere decir que tengas razón. Creo que hay que leer a Hildebrandt ("En sus trece"), te va a enseñar mucho.

¿Usted nos está culpando?

No. Pero siempre es bueno hacer un aprendizaje sobre qué es lo que se comunica en un medio. Yo he perdido por mi responsabilidad. No culpo a nadie. Pero, ¿cuál ha sido el motivo del voto nulo? La demolición, pues. Esa es mi reflexión, sería bueno que todos la hagamos, incluido tú.

¿Qué piensa sobre el gobierno de Cáceres Llica?

Va a ser caótico y Gutiérrez será el gobernador regional en los próximos meses. Hay dos grupos de interés: Gutiérrez y Cáceres Llica. Hoy han ganado. Vaticino una crisis muy fuerte en la Región y una ruptura entre Cáceres y Gutiérrez.