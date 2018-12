Alan García sobre pedir nuevo asilo: "No, no, ya ese es un capítulo cerrado" [VIDEO]

El pedido de un asilo diplomático, es un capítulo cerrado. Al menos así lo expresó el expresidente Alan García, quien -además- ratificó que en el Perú no existe una persecución política proveniente de los poderes del Estado, tal y como lo había argumentado al gobierno de Uruguay.

"No, no. Ya ese es un capítulo cerrado. Yo ya lo he dicho, yo no evado la justicia, he venido a cuarenta y ocho citaciones, cuando la cuarenta y nueve se me pone impedimento de salida, siendo puntual cumplidor, siempre, se me anuncia que voy a tener una detención preliminar [...] uso el derecho de pedir protección. Pero aquí estoy", dijo García Pérez en referencia a una supuesta persecución política en su contra.

Asimismo se refirió al pedido de asilo diplomático que solicitó al gobierno de Uruguay, el cual fue denegado por el presidente de dicho país Tabaré Vásquez, quien señaló que en el Perú los tres poderes del Estado funcionan de manera independiente.

"Ya ese es un capítulo cerrado, y como he dicho ayer el señor presidente ha dicho que acá hay Estado de derecho, el presidente del Poder Judicial ha dicho que hay independencia e inclusive el jefe de los fiscales anticorrupción ha dicho que no me iban a poner prisión preventiva porque había una sospecha inicial. Confiando en eso aquí estoy para ir a cualquier citación", señaló García Pérez.

En otro momento el expresidente Alan García se animó a darle consejos al gobierno de Martín Vizcarra (al cual acusó de persecución y chuponeo). Además, cuestionó al referéndum que permitirá la reforma constitucional del sistema político y judicial.

"Lamentablemente, el gobierno actual y el del señor Kuczynski no hicieron lo necesario cuando el país lo necesitaba. [...] El referéndum no va a cambiar las cosas, interesante jurídicamente para los abogados. [...] De ninguna manera [estoy intentando obstruir el referéndum]", aseveró.