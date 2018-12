Grandes casinos son clientes del estudio de abogados de la familia del fujimorista Torres

Las seis empresas de casinos y tragamonedas más importantes del país son clientes acreditados del Estudio de Abogados Torres & Torres Lara, de propiedad de la familia del congresista fujimorista Miguel Torres. Precisamente, Morales es quien promueve una iniciativa para derogar el Decreto Supremo Nº 1419 que a partir del primero de enero de 2019 autoriza la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los juegos de azar.

En la página web del Estudio de Abogados Torres & Torres Lara, en el que se destaca los ámbitos de interés del bufete, estaba considerado el rubro Casinos, Entretenimiento y Clubs, pero de pronto desapareció la relación de clientes del negocio del negocio familiar de Torres. La República recuperó el listado en el que se incluye a las empresas:

* Administradora de Salas de Juego Alfa.

* Centro de Apuestas.

* Gaming and Services.

* La Selva Inversiones.

* Salón de Juegos Portal.

* Intralot del Perú.

De las seis compañías mencionadas, todas, excepto la última, son representadas por Felipe Olivares Garelli, de la corporación de juegos CIRSA, dueña de 17 casinos en el Perú y 212 empresas en más de 70 países.

El Estudio Torres & Torres Lara asesoró a Felipe Olivares de CIRSA para la adquisición de los 17 locales de la compañía Admiral en nuestro país, constituyéndose en líder en el negocio.

El grupo de trabajo de control constitucional de los decretos legislativos del Poder Ejecutivo, que preside el fujimorista Miguel Torres, presentó un informe en el que recomienda derogar el ISC a los casinos y tragamonedas. La mayoría fujimorista de la Comisión de Constitución aprobó el informe de Miguel Torres, que beneficia abiertamente a los clientes del Estudio de Abogados Torres & Torres Lara, que ahora se encuentra bajo la conducción de María Torres Morales, hermana del legislador de Fuerza Popular.

Rueda de intereses

De acuerdo con el objetivo del Decreto Supremo Nº 1419, "busca incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, teniendo en cuenta que el consumo de estos servicios de la industria del juego genera externalidades negativas. De este modo, además, se coadyuva a la coherencia y homogeneización de la tributación sectorial del juego".

Pero según el informe del congresista Miguel Torres, no es así y debe derogarse. La República se comunicó varias veces con el despacho del legislador para recoger su versión, pero lamentablemente prefirió no responder.

No obstante el notorio y potencial conflicto de intereses que surge entre la iniciativa de Miguel Torres que busca derogar el ISC para los casinos y tragamonedas, y que favorece abiertamente a los clientes del Estudio de Abogados Torres & Torres Lara, el vocero de este bufete niega que exista vínculo con el legislador fujimorista.

“Miguel Torres dejó el estudio en el 2016 y no hay ninguna relación entre el trabajo que hace como parlamentario y el servicio al cliente que nosotros hacemos, y mucho menos algún tipo de direccionamiento o búsqueda de beneficio legal o tributario a través del Congreso", dijo el director de Relaciones Institucionales del estudio, Diego Andrade Arriaga:"No existe ninguna relación, vínculo, coordinación o beneficio. Miguel Torres no pertenece al estudio, él tiene su trabajo como parlamentario y nosotros como abogados y nada más. El estudio es de la familia pero él no es socio, dejó de ser socio y cedió toda su participación".

Menos recuerdos

El informe de Miguel Torres promueve la derogatoria del Decreto Supremo Nº 1419, especialmente porque considera que es inconstitucional. Lo mismo piensa el presidente de la Asociación Nacional de Juegos de Azar, Fernando Calderón.

"(El ISC) es inconstitucional porque es un porcentaje de la máquina lo que se cobra, no está dirigido al consumidor", señaló.

Preguntado si en caso se aplique el ISC desde el primero de enero de 2019, subirán los precios de los servicios que prestan, Calderón respondió: "No, no va a cumplir la medida con su finalidad y va a afectar los negocios".

El Decreto Supremo Nº 1419 también persigue como propósito reducir la ludopatía. Sin embargo, para el presidente de la Asociación Nacional de Juegos de Azar no es necesario.

"Hay una ley para la lucha contra la ludopatía, y además de las charlas de prevención, hay un registro de ludópatas y a la fecha hay cerca de 480 personas registradas. El Mincetur nos envía esa información para que podamos verificar al momento desde los casinos si ellos acuden".

De acuerdo con Fernando calderón, existen alrededor de 18 casinos y 720 tragamonedas en el país.

"Todos están formalizados e incluso el Estado ha recibido premios internacionales por eso, a diferencia de otros países en los que no se ha podido controlar el mercado. Acá está 100% formalizado. La regulización se aplica desde los 90 y en 1996 se impuso el Impuesto Selectivo al Consumo, que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, al ser un porcentaje de las máquinas. Luego, se reemplazó este impuesto y por el Impuesto al Juego", arguyó.

Según el Mincetur, la recaudación por la aplicación del Impuesto al Juego de los Casinos y Tragamonedas en 2016 fue más de 298 millones de soles; en 2017 fue de 298,3 millones; y se proyecta para 2018 alrededor de 320 millones de soles.

Del total recaudado, se distribuye de la siguiente manera:

* 30% para municipios distritales.

* 10% al Instituto Peruano del Deporte.

* 15% al Tesoro Público.

* 15% al Mincetur.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (ver recuadro), en lo que va de 2018 lo recaudado en casinos y tragamonedas transferido supera los 173 millones de soles. En ambos casos, la Municipalidad Provincial de Lima es la que más acapara las transferencias de dichos recursos, le sigue la municipalidad distrital de Miraflores.

Las localidades del interior país que reciben más recursos de la recaudación tragamonedas son las municipalidades provinciales de La Oroya, Arequipa, Chiclayo y Trujillo, entre otros. Con el Decreto Supremo Nº 1419 proyectaban recibir mucho más a partir de 2019, pero el fujimorismo se ha propuesto impedir la aplicación del ISC a los clientes del estudio de la familia Torres.

En cifras

754 salas de juego existen en todo el país, según el Ministerio de Comercio y Turismo.

18 casinos son los formalmente reconocidos y se encuentran fiscalizados.

736 tragamonedas están activos y este rubro es el que más recursos recaudados provee.

¿Conviene o no el ISC?

- El tributarista David Bravo explicó que los tragamonedas y casinos pagan Impuesto a la Renta como todos. "Pero en el caso del ISC, se paga, por ejemplo, para el alcohol. Lo que se busca es que se consuma menos y eso ocurre cuando el producto aumenta su precio. Ahora, habría que ver qué conviene", dijo.

- "Ahora, si yo tengo una ganancia de 10 soles y el ISC que pago es de 2 soles, que serían un gasto, cuando yo pague mi Impuesto a la Renta (IR) voy a restar esos 2 soles y voy a depositar menos de IR. Claro, se paga ISC, pero se tributa menos IR", señaló.

- Señaló que se debe estudiar el impacto del eventual ISC a los casinos y tragamonedas: "Lo que habría que hacer es ver qué conviene más, si pagar el selectivo y disminuir la base del IR o no. Porque, si el caso es que las personas dejen de jugar y el propio casino decide cobrar lo mismo, el efecto de frenar el juego no se va a dar", apuntó.