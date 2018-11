Edwin Oviedo: “El señor César Hinostroza nunca me favoreció” [VIDEO]

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, rechazó que el exjuez supremo César Hinostroza lo haya favorecido en la investigación que se le sigue por el caso de ‘Los Wachiturros de Tumán’.

Como se recuerda, César Hinostroza fue uno de los jueces que evaluó el recurso de casación que presentó ante la Corte Suprema, el recurso fue finalmente aceptado.

“El señor Hinostroza nunca me favoreció, si él hubiera votado a favor o en contra no me hubiera afectado. Los cinco magistrados votaron por unanimidad”, respondió Oviedo en RPP.

Además, las investigaciones de la Fiscalía señalan que Edwin Oviedo habría buscado “el apoyo legal” del exjuez supremo César Hinostroza, para salir airoso del proceso, a cambio el presidente de la FPF le habría entregado entradas para el Mundial de Rusia.

“Quiero negar que yo tenga vínculos con el Poder Judicial, no tengo ningún vínculo, no conozco a jueces. Lo único es el señor Antonio Camayo me presentó, en una reunión social, a César Hinostroza (…) Pero, yo conocí al señor Hinostroza en el año 2015, cuando me lo presentó otra persona”, explicó.

Sobre los audios en los que César Hinostroza menciona entradas para el Mundial de Rusia 2018, Edwin Oviedo aseguró que él solo brindó información sobre las mismas, y que esto lo hizo porque su amigo Antonio Camayo se lo pidió.

“[Dar información sobre las entradas] No me hace un delincuente, no me hace culpable de nada”, enfatizó.

En la víspera, Edwin Oviedo cuestionó el accionar del fiscal que tiene a cargo su caso, el cual solicitó 24 meses de prisión preventiva contra él.

“Es la tercera vez que el fiscal (Juan Carrasco) pide la prisión preventiva. Por supuesto que vamos a acudir. Voluntariamente he dado mi pasaporte y estoy dispuesto a allanarme. Además, acudí a todas las citaciones”, indicó Oviedo Picchotito.