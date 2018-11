Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga le dice no al voto viciado y nulo | VIDEO

La idea del voto nulo o viciado en las elecciones de este 9 de diciembre, por la segunda vuelta electoral, se va haciendo fuerte en Arequipa. Debido a esto, varios políticos y autoridades de la ciudad han salido a expresar su total rechazo por esta creciente opción entre los electores. Es el caso de Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga, quien incluso realizó un video promoviendo que se decida por uno de los dos candidatos.

El ídolo de Melgar y electo consejero regional en el proceso del 7 de octubre, recordó en el video sus mejores goles marcados con el equipo rojinegro, comparando la rápida decisión que tuvo que tomar en esos segundos con la elección que deben asumir los arequipeños en los próximos comicios electorales.

“En mis mejores goles me tomé un segundo para decidir, este 9 de diciembre vota a conciencia. ¡Arequipa no puede retroceder! ¡No votemos nulo!”, enfatiza ‘Cachete.

El video fue difundido en las redes sociales y ya va generando cantidad de comentarios por tratarse de un tema de coyuntura en la ciudad.

Según el último sondeo de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), el 80% de electores aún no decidió por quién votar. Esto sería debido a que la campaña de Elmer Cáceres Llica y Javier Ísmodes Talavera se ha convertido en una pelea de constantes ataques y pocas propuestas.

A estas alturas, es conocido que si los votos blancos y nulos alcanzan el 66.67%, las elecciones se anulan y se efectúa una nueva convocatoria.

En la primera vuelta, los votos nulos y en blanco le ganaron a los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa. El 21.81% de ciudadanos decidió no apoyar a ninguno de los candidatos, cifra que superó al 14.47% de Elmer Cáceres, quien quedó en primer lugar en las elecciones.