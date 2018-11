Salomón Lerner: "Vizcarra no debe darle el salvoconducto a Alan García"

El expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, sostuvo que el presidente Martín Vizcarra no debe darle el salvoconducto a Alan García, en caso el gobierno uruguayo decida concederle el asilo diplomático solicitado por el exmandatario.

"Creo que es el momento más crítico del gobierno de Martín Vizcarra, y creo que del país políticamente en los últimos años, porque hay todo un sistema de lucha contra la corrupción que se está adoptando y puede caer con el asilo que pueda otorgarle Uruguay a Alan García. En caso contrario, esto también debería poner en tela de juicio la fuerza que tenga el gobierno de Vizcarra de no darle el salvoconducto", dijo a Ideeleradio.

En ese sentido, Lerner Ghitis explicó que concederle el salvoconducto a Alan García sería admitir que en el Perú existe una persecución política en su contra, así como lo argumento en su solicitud al gobierno uruguayo.

"Me parece que el paso lógico (es no darle el salvoconducto en caso Uruguay le concede el asilo a Alan García), para reforzar el sistema democrático y la lucha anticorrupción. Darle el salvoconducto significaría un paso de llamada de atención muy fuerte y, probablemente, que se acabe la lucha contra la corrupción en el país", agregó.

Asimismo, el ex primer ministro rechazó que se hable respecto a una persecución política en el país, afirmando que esta no existe. Sin embargo, señaló que pese a los "excesos" que hay en la justicia peruana, no se puede afirmar que esto forma parte de una persecución.

"Rechazo categóricamente (que se viva una dictadura). Creo que acá en el país tenemos una libertad de expresión, tenemos un estado de derecho. Hay excesos, como en todo país, y estos excesos deben ser limitados, tratados funcionalmente, pero no creo que de ninguna manera está en peligro la democracia, y de persecuciones políticas no podemos hablar", sentenció.