Vieira sobre versión de Yoshiyama: "Es muy fácil culpar a un fallecido"

El congresista Roberto Vieira cuestionó la versión Jaime Yoshiyama, exsecretario de Fuerza 2011, quien aseguró que el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar fue el que realizó un aporte a la campaña de Keiko Fujimori, dinero que luego fue repartido entre aportantes fantasmas.

Cabe precisar que, Jaime Yoshiyama, con esa versión, rechazó que el dinero sea de Odebrecht. Además, el exministro fujimorista negó que Keiko Fujimori haya conocido sobre la búsqueda de los falsos aportantes.

"Es muy fácil echarle la culpa a un fallecido, con todo el respeto que se merece. Habla mal de él, porque se calló todo este tiempo y él también ha aparecido (en) todo un proceso", manifestó Roberto Vieira a la prensa.

Según Jaime Yoshiyama, el empresario dio este aporte ante su preocupación por la defensa del “modelo económico” del Perú.

"Es en esa circunstancia que Juan Rassmuss Echecopar, uno de los hombres más ricos del continente, un multimilonario, me dijo que quería aportar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y cada vez que venía me preguntaba cuánto necesitaba y me entregaba (...) no sé cuántas veces, pero cada vez me entregaba (dinero) de su propia fortuna", aseguró Yoshiyama.

Roberto Vieira criticó a Yoshiyama por no revelar el nombre del aportante antes de la investigación contra Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. "El señor ha querido pasar todo este proceso de no poder dormir, de estar pensando en cómo afrontar (con) su defensa para recién acordarse quién le dio el dinero", agregó.

Cabe precisar que, Jaime Yoshiyama se encuentra en Estados Unidos, pese a que existe una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.