Keiko Fujimori pide al INPE compartir celda con Ana Herz de Vega

Keiko Fujimori escribió una carta a Margot Rojas, directora del penal donde cumple de prisión preventiva por 36 meses, para compartir celda con Ana Herz, y de no ser esto posible, que su asesora sea reubicada a un lugar con mejores condiciones por su estado de salud.

"Ella es una mujer de 68 años con una severa enfermedad de hipertensión arterial. Debido a su edad y su frágil condición de salud, solicito que ella pueda cumplir la prisión preventiva en la ceda de máxima seguridad en la zona de prevención", escribió Keiko Fujimori en la carta que fue compartido en su cuenta de Twitter.

Sobre la posibilidad de compartir celda, Keiko Fujimori escribió: "Si existiera alguna disposición (que no está estipulada en la ley) de que ella no puede estar cerca de mí, solicito entonces que la Sra. Herz pueda ocupar la celda en la que yo me encuentro y que a mí me trasladen a la celda que ella ocupa en el pabellón B. De esta manera, se podrá preservar la salud, la integridad y la vida de la Sra. Ana Herz".

Keiko Fujimori se quejó de los "maltratos" que vienen sufriendo los investigados por el caso cócteles y alertó a las autoridades competentes sobre lo que pueda ocurrir. "Estas decisiones son del INPE, órgano del Poder Ejecutivo. El gobierno es directamente responsable de lo que nos suceda dentro del penal de aquí en adelante", aseguró.

Tanto Keiko Fujimori como Ana Herz de Vega cumplen una orden de prisión preventiva por 36 meses por presuntamente pertenecer a una organización criminal. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, esta organización creada al interior de Fuerza Popular estaría liderada por Fujimori Higuchi, siendo Herz de Vega un elemento importante, con capacidad de toma de decisiones.