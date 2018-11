“No creo haber trabajado con un corrupto”

En 1992 García pidió asilo a Colombia, luego se fue a Francia y solo volvió cuando los delitos por los que se le acusaban prescribieron.

Cuando termina su primer gobierno se queda en el país y es investigado por el Congreso. Él se asila en la embajada de Colombia y sale del país a partir de la ruptura del régimen democrático tras el 5 de abril. No retorna porque quien gobernaba el país tenía coactado el Poder Judicial, el Ministerio Público...

¿Cuál era el riesgo?

El riesgo eran quienes juzgaban, los vocales que pasaban por la salita del SIN y se llevaban fajos de dinero. Él no veía que existieran las condiciones como para venir y someterse a una justicia que tiene que ser imparcial.

Ahora el contexto es otro.

Vemos que el gobierno, que el señor Vizcarra y que el presidente del Consejo de Ministros emplazan al Congreso a que destituya al fiscal Chávarry. ¿Los gobernantes tienen que decidir quién es el fiscal de la Nación?

La hipótesis de la Fiscalía es que él es beneficiario de un proceso de lavado de activos.

¿Crees que Alan García va a recibir una coima de un fondo ilícito? Él dicta conferencias desde que dejó de ser presidente.

El tema no son las conferencia, sino de dónde vino la plata con la que se le pagó.

¿Eso lo podía saber él?

Si a mí me contratan, tengo que saber a quién le facturo.

Sí, pero ¿factura a Odebrecht?

Obviamente no, factura a un tercero... Si una empresa me contrata y es otra la que me paga podría sospechar...

Los operadores de justicia y los abogados sabemos que la responsabilidad penal se tiene que fundamentar en elementos probatorios. Tienen que haber pruebas suficientes.

No sé qué tanto pueda colaborar Alan García estando encerrado en la residencia del embajador de Uruguay...

Va a colaborar. Su defensa va a ejercer los derechos que le corresponden como imputado.

Podría pedirse prisión preventiva para Alan García...

El fiscal va a continuar con su caso y en su momento lo más probable es que solicite la detención provisional y en su momento el Estado peruano tendrá que ver cómo procede, porque el hecho del asilo de ninguna manera significa que una persona no sea investigada.

Pero si le dan asilo en Uruguay podría salir del país...

Si hubiese un proceso justo, en el cual, eventualmente, se dictara una sentencia, obviamente el Estado tendrá que solicitar la extradición.

¿Cree en la inocencia de Alan García?

Sí, creo en su inocencia en tanto no existan pruebas de lo contrario. Personalmente, no creo haber trabajado con un corrupto.❧