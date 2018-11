Jefe policial admitió que exlegislador Benicio Ríos se entregó y no fue capturado

Cusco. La noche del último domingo, en el programa Punto Final, que se emite a través de Latina, se difundió un video en el que se ve cómo el excongresista Benicio Ríos Ocsa se entregó a los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Esto para cumplir con su sentencia de siete años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión.

Con el video se demuestra que Ríos no fue capturado como informó el comando de la Región Policial Cusco. “No me están capturando, me estoy presentado”, dice Ríos, cuando se pone a derecho ante los agentes del Depincri luego de dar una entrevista al programa dominical en un edificio de Pueblo Libre (Lima). Ríos dio la entrevista tras estar 80 días en la clandestinidad.

La entrega del exparlamentario también fue consignada en el acta de intervención, donde se señala textualmente: “Previa coordinación de carácter reservado con el intervenido a fin de dar cumplimiento a la ejecución de la medida judicial acotada en el extremo orden de captura del ciudadano Benicio Ríos Ocsa […] ubicados en el punto de encuentro de la ciudad de Lima, con la finalidad de ponerse a derecho, se procede a la intervención policial…”.

Tras la difusión del programa dominical, el jefe de la Región Policial Cusco, Manuel Mar, tuvo que admitir que la detención del excongresista fue luego que su familia se pusiera en conexión con la policía.

“Si su familia no se contactaba con la policía, obviamente no se habría logrado detener al excongresista. Si no habría habido ese contacto, no se hubiera concretizado. Aquí nadie quiere atribuirse situaciones”, dijo el alto oficial.

Al ser consultado sobre el porqué en una ceremonia se reconoció a un oficial y un suboficial por la detención del excongresista si no fue una labor de inteligencia, dijo que fue por estar en contacto con el abogado y la familia desde el 8 de noviembre y viajar a Lima para su traslado.