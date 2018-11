Mercedes Aráoz: No existe una “persecución política” contra Alan García [VIDEO]

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, aseguró que no existe motivos para que el expresidente Alan García haya pedido un asilo político, esto teniendo en cuenta que todos los políticos sin investigados.

"Me sorprendió el pedido de asilo y siento que no es el proceder más adecuado porque no hay persecución política, tanto es así que varios políticos están siendo investigados por la Fiscalía de todos los colores políticos", comentó.

Además, indicó que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra respeta la independencia de poderes.

“No se puede plantear que esto es una percusión política, a mí se me ha acusado de blindar a Alan García, cuando hay una acusación tiene que estar bien fundamentado (…) En el Perú existe el respecto por los poderes del Estado”, precisó en diálogo con la prensa.

En ese sentido, recalcó que su voto, para no incluir a Alan García en el informe de la Comisión Lava Jato, evidencia que existe un debido proceso. "Mi voto muestra la independencia que tenemos, aquí no hay persecución política. Sin pruebas no se puede acusar", comentó.

Actualmente, el expresidente Alan García se encuentra en la casa del embajador de Uruguay, ubicada en San Isidro. En la víspera, se conoció que el líder aprista acudió a la Embajada de Uruguay el sábado por la noche, tan solo horas después que se le dictara 18 meses de impedimento de salida del país.