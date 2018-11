Reátegui: "blindaje a Chávarry por parte de Fuerza Popular fue por caer en la trampa del APRA" [VIDEO]

El congresista Rolando Reátegui, sindicado como probable testigo protegido en el caso de Keiko Fujimori, brindó interesantes revelaciones en torno a la actitud de Fuerza Popular en los denominados 'blindajes' a cuestionados personajes como Pedro Chávarry y César Hinostroza.

Primero, Reátegui brindó detalles del trato de Fuerza Popular para con él y la falta de apoyo que aseguró recibir por parte de la bancada 'naranja'.

"Sacarme de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de la comisión permanente sin decirme nada, son decisiones, de mi punto de vista, equivocadas y obedecen a un ánimo de decir ya no me sirves", señaló.

Al ser consultado sobre en qué sentido no le sería útil a Fuerza Popular, la respuesta del congresista terminó por implicar más al partido fujimorista en el caso de un presunto blindaje a César Hinostroza y Pedro Chávarry.

"Ya tú no me sirves. Para apoyar en el voto…te pondré en el término de Hinostroza. Acumulamos siete denuncias constitucionales la acumulamos en una sola, en lo que es Pedro Chávarry de cinco denuncias constitucionales solamente lo vemos una. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que Fuerza Popular ahí está cometiendo errores tontos. Ya no me sirves como un voto, porque uno gana. Si yo iba a votar a favor de la denuncia constitucional ya no les servía. Hablamos de Chávarry, claro", acotó el parlamentario.

Además, Reátegui consideró que la agrupación política más interesada en realizar 'blindajes' es el APRA y que Fuerza Popular habría cometido el error de caer en la trampa de la bancada 'de la estrella'.

"Yo no sé, mientras en Fuerza Popular movemos peones, el APRA mueve alfiles y caballos. Nosotros no hemos sabido mover la torre. El APRA no los conduce, sino que tiene más sapiencia política. Yo creo que esta es una trampa clarísima para proteger a ellos. El error nuestro es no conversar con los demás. Nosotros no hemos sido gobierno, no tenemos que blindar a nadie", expresó.