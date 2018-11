Luis Mejía Lecca culpa a Yoshiyama y Reátegui por aportes simulados a FP

Luis Mejía Lecca, extesorero alterno de Fuerza Popular, responsabilizó a Jorge Yoshiyama Sasaki y a Rolando Reátegui de los aportes fantasma a Fuerza Popular.

Ante el juez Richard Concepción Carhuancho, sostuvo que fue Yoshiyama quien le pide viajar a Tarapoto para acercarse a los supuestos aportantes.

"Hay dos grupos, uno del congresista Rolando Reátegui y el otro de Jorge Yoshiyama [...] Ahora dicen que (los aportes) son simulados, pero en el 2011 yo no sabía. Rolando Reátegui y Jorge Yoshiyama sabían”, expresó.

Añadió que el se desempeñó como abogado de Fuerza Popular.

"Respecto del otro grupo, el de Nueva Cajamarca y otro, tienen relación con el señor Rolando Reátegui. Sobre este aspecto, quien me dijo que llevara información fue el congresista (…) Cumplí mi rol y le entregué, ninguno puede decir que ha habido dinero de por medio”, señaló el tesorero alterno de FP.

A la salida de la audiencia, Mejía ratificó sus aseveraciones. "Yo me reafirmo en que el señor Jorge Yoshiyama tiene mucho que aclarar. Él a mí nunca me comentó que esos señores eran falsos aportantes. Si hubieran sido falsos aportantes, ni siquiera viajo a San Martín. Y el señor Reátegui, por otro lado, ellos me dijeron que por favor vaya, que querían información de sus aportes", dijo.

Al inicio de la audiencia, la defensa de Luis Mejía interrumpió al juez para solicitarle que se suspenda a sesión con el objetivo de que el investigado acuda a la Fiscalía "voluntariamente" a brindar su declaración.

El pedido fue rechazado por el juez Concepción Carhuancho, por lo que se continuó con la audiencia.

Luis Mejía aún puede acudir al despacho del fiscal José Domingo Pérez para acogerse a la confesión sincera, tal como lo hizo Jorge Yoshiyama Sasaki. Las declaraciones marcan un quiebre en las investigaciones.

