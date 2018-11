Jorge Yoshiyama: claves de una confesión que complica a Keiko

El proceso que involucra a Keiko Fujimori como presunta líder de una organización criminal instalada al interior de Fuerza Popular tomó un giro inesperado este martes con la confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki.

El sobrino de Jaime Yoshiyama, exsecretario general del partido fujimorista, confirmó al fiscal José Domingo Pérez que ayudó a su tío a buscar falsos aportantes para ocultar el dinero de empresarios que contribuyeron para la campaña del 2011.

Jorge Yoshiyama es un personaje clave en este proceso, pues varios testigos lo han sindicado como el coordinador para maquillar las finanzas de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). La fiscalía ha pedido para él variar el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva por el de comparencia por restricciones.

¿Qué confesó Jorge Yoshiyama?

La República tuvo acceso a la declaración que brindó este personaje al fiscal Domingo Pérez y la fiscal Elvia del Carmen Caro Izquierdo. De acuerdo a su testimonio, entre febrero y marzo del 2011, acudió a la casa de su tío Jaime Yoshiyama.

“(...) me invitó que vaya a su casa ubicada en la calle La Moreras, distrito de La Molina, y estando en su domicilio me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011; a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori Higuchi”, confesó.

El sobrino de Jaime Yoshiyama acotó que se contactó entonces con Giancarlo Bertini Vivanco y este último le comunicó que también podría conseguir a amigos y familiares para prestar sus nombres.

“(...) mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka me conduce al costado de su dormitorio principal, y me lleva al clóset en que había una caja fuerte, que procedió a abrir, y sacó varios fajos de dólares por la suma de cien mil dólares norteamericanos aproximadamente”, dijo.

“Me los entregó en una bolsa de plástico, y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011, no recordando cuántos recibos me entregó; y en ese momento también me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank en donde debían realizarse los depósitos a nombre del partido Fuerza 2011, y me indicó que los depósitos deberían ser chicos, es decir, menores a diez mil dólares norteamericanos”, acotó el procesado.

¿Confesión confirma lavado de activos?

El lavado de activos está tipificado como delito en el código penal y, en el argot legal, se constituye cuando se inserta en el mercado formal un dinero de origen ilícito para así simular su procedencia, que podría ser por una actividad criminal.

La declaración de Jorge Yoshiyama se valora en este contexto como un elemento importante para la tesis fiscal, sobretodo si se consideran las delaciones de Jorge Barata sobre el aporte de US$ 1 millón que hizo Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

“Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero hasta el final de la campaña, mediados de junio del 2011, he ido unas seis o siete veces a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka, para recoger dinero entre montos de cien mil a doscientos mil dólares”, confesó en otro momento Jorge Yoshiyama.

“(...) en este momento no recuerdo bien pero han sido aproximadamente de ochocientos mil dólares norteamericanos (US$ 800,000.00) que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, dan esa suma aproximadamente”, añadió.

Cabe señalar que de acuerdo a la norma vigente, no es delito recibir aportes de empresas privadas o empresarios privados. Las operaciones sospechosas que ha revelado el procesado deberán contrastarse con declaraciones de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, a quienes Barata ha señalado como receptores de los aportes de Odebrecht.

Jaime Yoshiyama cambia de discurso

En la audiencia de prisión preventiva de este martes, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, se pronunció por la confesión de Jorge Yoshiyama. Durante su intervención citó a su defendido y reconoció que en la campaña del 2011 buscó a su sobrino para que busque falsos aportantes.

"Mi cliente (Jaime Yoshiyama) me autoriza a señalar que, efectivamente, recibió un aporte de origen lícito en una suma que excedía los límites administrativos de aportes de campaña y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad y en las cuentas de Fuerza 2011", puntualizó.

Lo que sí negó el letrado, según su representante, es que el dinero que buscó ocultar sea de Odebrecht o que Keiko Fujimori u otros miembros de Fuerza Popular hayan tenido conocimiento de esta coordinación.

Abanto también sostuvo que su patrocinado revelará la identidad del aportante para la campaña de Fujimori en el 2011 y negó que con la confesión de los Yoshiyama se configure el lavado de activos.

“El delito de lavado de activos requiere movimiento de dinero de origen ilícito. Si no hay dinero de origen ilícito no puede existir lavado de activos”, argumentó.