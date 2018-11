Consejo de Ética del CAL admite denuncia contra Pedro Chávarry

En problemas. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) admitió la denuncia en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber cometido "graves faltas" contra el Código de Ética que rige la actuación profesional de los abogados.

En ese sentido se dará inicio al proceso disciplinario correspondiente antes que el colegiado tome una decisión final. Esta demanda fue presentada por CNDDHH, ANC, CGTP e IDL el 25 de septiembre de este año, poniendo como evidencia los presuntos vínculos de Pedro Chávarry con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Según la resolución emitida, "se advierte que la demanda cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 10 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú”.

Asimismo "...solicita que se debe imponer una medida cautelar al abogado denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, con el fin de suspenderlo en el ejercicio de su profesión, por encontrarse inmerso en una investigación fiscal, dado que formaría parte de una organización criminal, conforme se ha realizado con otros miembros de la Orden".

En una radio local Pedro Chávarry cuestionó la reputación de sus colegas abogados, afirmando que si "por mentir" lo van a destituir, todos los abogados deberían renunciar al Colegio de Abogados de Lima (CAL) por la misma razón.

Ante eso la decana del CAL, María Elena Portocarrero, calificó de "lamentablementes" las expresiones del fiscal de la Nación en referencia a los abogados del Perú. "No ha sopesado o no ha mesurado de manera adecuada su expresión. Como gremio pugnamos primero porque no se estigmatice el nombre del abogado, pero sus declaraciones perjudica y daña a un gran número de letrados", señaló.

