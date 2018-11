Cuculiza: “Me duele que me hayan cambiado por Mamani”

Luisa María Cuculiza, ex congresista fujimorista se pronunció sobre la actual situación de Keiko Fujimori, quien fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, donde cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

En esa línea, la fujimorista lamentó la decisión del juez Concepción Carhuancho, pero no dudó en arremeter contra algunos congresistas de Fuerza Popular al recordar que tanto ella como otros miembros históricos del partido fueron apartados en diciembre del 2015, en plena campaña presidencial.

"Que me hayan cambiado por [Moisés] Mamani me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", comentó en una entrevista a ATV.

Asimismo, Luisa María Cuculiza indicó que no podía precisar los errores de Keiko Fujimori, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos, pero consideró que la lideresa de Fuerza Popular hizo mal en alejarse de los antiguos congresistas de su partido.

"Keiko se aisló de mí y de muchos otros congresistas. Eran una cúpula cerrada y uno no podía intervenir. Poco a poco se fue dando este distanciamiento hasta que me dijo 'Lucha, ya no vas más'. Me paralice´y sufrí mucho", comentó.

"(Su error) fue no compartir con el resto del partido, de los congresistas que la acompañaron durante diez años en el Congreso", agregó Luisa María Cuculiza.