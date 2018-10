“Reuniones de Fuerza Popular no son para hablar del bien de los peruanos”

El exparlamentario de Fuerza Popular, abocado hoy a sus labores legislativas y culturales, confiesa más detalles sobre el porqué tomó esta decisión luego de integrar dos años la bancada naranja, y analiza el mensaje que dio Keiko Fujimori el miércoles 24 durante el pedido de prisión preventiva contra la cúpula fujimorista en el marco del caso Odebrecht.

¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso para que decida definitivamente separarse de Fuerza Popular?

¿La gota? Yo hablaría más que todo sobre una lluvia. Mira, hay un asunto de conciencia de cada ser humano. Si la cruzas, ya no puedes regresar a ser tú. Yo no estaba dispuesto a cruzar esa línea. Yo estuve este tiempo, y ojo que les agradezco porque estoy en un escaño del Parlamento gracias a ellos, pero eso no significa que no pueda tener un pensamiento personal.

¿Por qué se demoró dos años en tomar esa decisión?

Hay personas que me reclaman por qué demoré en decidir. Primero, no son dos años y medio porque los primeros meses yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Poco a poco te vas dando cuenta de que las reuniones de la bancada de Fuerza Popular no son para hablar del país, ni para el bien de los peruanos, sino para generar conflicto político y poner zancadillas a las personas que están gobernando. Esta es la cosa que de verdad me abre los ojos en un momento determinado. Y mi decisión final, como lo he dicho, se da en la última elección de la Mesa Directiva en la que se me obliga a mostrar mi voto en cámara. Ahí dije: “hasta aquí hemos llegado”.

¿Qué congresistas fujimoristas tienen esa actitud de promover conflicto?

A mí no me gustaría mencionar nombres porque esto ya lo sabe todo el Perú. Es de público conocimiento y no quisiera confrontar más. Por eso doy esta entrevista a La República, porque no es un periódico confrontacional. Es un diario justo. Entonces, decir nombres, ¿para qué?

¿No pensó en pedir licencia como lo hizo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry?

En alemán hay un dicho: “Mejor un final con susto que un susto sin final”. Si tomas una decisión, la ejecutas y ya. Esto no podía ser paso a paso.

Keiko Fujimori dio un mensaje el último miércoles, invocó a una reconciliación. ¿Es un pedido tardío?

La señora Keiko Fujimori dijo: “Yo le voy a desear la mejor de las suertes al señor Petrozzi”. Es lo mismo que te voy a responder: le deseo la mejor de las suertes.

Pero ¿este mensaje no carece de reflexión sobre lo que ha sido el desempeño de Fuerza Popular en estos dos últimos años?

Es que por ahí tenía que haber empezado el mensaje. El resultado de esa autocrítica, que tenía que haber sido en voz alta para que la escuchase toda la nación, tenía que haber sido parte del discurso.

Ha faltado la autocrítica.

Por supuesto.

¿Es posible la reestructuración del partido de Keiko.

Una reestructuración solamente se puede hacer consultando a las bases y a los dirigentes. Si son los dirigentes y las bases quienes van a decidir, ahí sí seremos testigos de una reestructuración. El partido político se reforma preguntando con el pueblo, con las personas que te convirtieron en agrupación política.

¿Esto también incluye retirar del partido a los asesores Ana Vega y Pier Figari?

Si yo fuera miembro del partido, es lo primero que haría. La primera decisión que tendría sería esa.

¿Son una mala influencia?

Definitivamente no son la gente a la que se debió haber escuchado. Y la realidad me da la razón. El delito más grande que tiene esta señora Ana Vega es querer a Keiko. Pier Figari sí tiene esta forma de enfrentar. Hay imágenes de un viaje a Arequipa en campaña electoral en las que da abiertamente un cabezazo a un camarógrafo. ¿Cómo puede un asesor político hacer eso?

¿La situación de FP es producto de la existencia de caudillismo en la agrupación?

Definitivamente hay un poder central y casi único. Eso, en un partido político, está demostrado en la historia que no va. Mira lo que pasó con el peronismo en Argentina. El poder se concentró en un personaje y luego se dividió en varias corrientes. Un partido político tiene que ser incluyendo a las personas de la calle.

¿En el tiempo que estuvo en Fuerza Popular supo de la participación o injerencia de Vicente Checa?

Nunca lo supe. Me enteré de la existencia de esa persona por televisión. Me ha sorprendido. Es una persona que trabajaba antes para Alberto Fujimori. ¿Te das cuenta que todo va tomando forma? Ya no existe el partido de Alberto Fujimori.

¿Por qué ya no existe ese partido?

Yo no estoy seguro de que Fuerza Popular sea el partido de Alberto Fujimori y tampoco pienso que él era un hombre al que le gustaban los partidos. Cambiaba de partido político.

Sobre los grupos de chats ‘La mototaxi’ y la ‘La Botica’, se ha evidenciado que sus excolegas de bancada manejan un lenguaje inadecuado.

Si yo hubiera sido parte de ese chat, hubiera apretado salir y dejar de ser parte de ese grupo.

¿No lo invitaron al grupo?

Nunca. Tiene que haber un nivel en la vida, en todos los órdenes y que haya palabras como “mal nacido”... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué educación le queremos dar a nuestros hijos?

Hay colegas suyos que se acercaron esta semana para hablar con el presidente Martín Vizcarra. ¿Usted se animaría a hacer lo mismo?

Si él me convoca, por supuesto que sí. Pero a mí no se me ha perdido nada en Palacio de Gobierno. Yo tengo que legislar.

¿Está más del lado del Gobierno?

Yo siempre he sentido que tengo que colaborar con el Ejecutivo. Y en el momento en que el señor Pedro Pablo Kuczynski era presidente hice cosas importantes. Tú puedes ser oposición porque tocó estar ahí, pero eso no quiere decir que no vas a trabajar por el bien de tu país.

¿Por eso tuvo discrepancias al interior de su exbancada?

Es que ese es el problema. Yo soy un político atípico que llegó con un programa propio, con una intención definida que tenga que ver con el arte. Pero uno no puede ser político imponiendo tus ideales. Tú solo puedes serlo cuando tienes la capacidad de escuchar.

Si se lo proponen, ¿integraría el bloque de Kenji Fujimori?

No, porque el bloque de Kenji nace de un negociado ilegal.❧