Walter Ríos llamó a jueza de sala que liberó a Keiko Fujimori

Un reporte del 23 de octubre de este año revela que el exjuez Walter Ríos, hoy preso en Piedras Gordas, intentó comunicarse en cinco ocasiones con la magistrada María Jessica León Arango, integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que resolvió anular la detención preliminar contra Keiko Fujimori por diez días.

El documento de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, al que accedió La República, indica que el pasado 4 de abril Ríos llamó insistentemente a León.

El registro de llamadas responde a un pedido que hizo la fiscal provincial Rocío Sánchez, a cargo de la investigación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, para conocer si existe vinculación entre Jessica León y alguno de los integrantes de la presunta organización criminal.

La Diviac respondió la solicitud con el informe 043-2018, que fue presentado ayer por el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Pier Figari, investigado por el caso de Keiko Fujimori.

Walter Ríos llamó a la magistrada cinco veces en dos minutos. Se trata de llamadas que no superan los 30 segundos, y no se conoce el contenido.

El pasado 18 de octubre, la Segunda Sala de Apelaciones que integra Jessica León anuló la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori por diez días.

El presidente de la sala, César Sahuanay, sostuvo que tomaron la decisión por falta de motivación judicial.

Este martes 30, desde las 11:30 de la mañana, la Primera Sala de Apelaciones evaluará la recusación presentada por la Fiscalía contra la Segunda Sala de Apelaciones.

Su carrera en la magistratura comenzó en 1995, como fiscal adjunta provincial de Lima. Tras varios años de experiencia, Jessica León Arango llega a la Corte Superior de Justicia del Callao.

Como informó La República, la magistrada fue parte del grupo que votó a favor de César Hinostroza para que sea presidente de la Corte del Callao en el periodo 2015-2016.

En el 2014, la jueza fue destacada a la Sala Penal Nacional.

Según informó IDL-Reporteros, el 15 de agosto pasado la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao se reunió tras los reportajes periodísticos sobre César Hinostroza.

Jessica León participó de la cita debido a que pertenece a esa Corte. Admitió que con sus votos favoreció a Walter Ríos y César Hinostroza, pero rechazó ser parte de actos de corrupción.

“Yo asumo mi responsabilidad de los votos que emití en sus debidas oportunidades, obviamente yo me siento arrepentida de haberlo hecho en su momento, pero eso también no implica, particularmente yo, que sea parte de esa red corrupta (…)”, expresó en la reunión.

CÚPULA

Durante el cuarto día de audiencia, el fiscal José Domingo Pérez Gómez sostuvo que Pier Figari integraría el núcleo duro de la presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular.

El fiscal indicó que Pier Figari y Ana Herz de Vega tenían como tarea que las decisiones se cumplan dentro de la organización.

Explicó que la jerarquía de Pier Figari se demuestra en los chats del grupo La Botica’.

El magistrado hizo uso de las declaraciones de los testigos protegidos.

“La defensa dirá ‘necesitamos corroboración’. Yo les diré: ‘¿Acaso no es suficiente que, en Tarapoto, en distintos depósitos, se realizan aportaciones hasta por US$ 100 mil para Fuerza 2011? ¿Ángela Bautista Zeremelco no ha indicado por disposición de quién lo ha hecho?’”, indicó el fiscal.

La audiencia se reiniciará mañana a las 9:00 a.m.❧

Pier Figari: “No tengo temor”