Secretaria detenida niega haber manejado la agenda de Keiko Fujimori

Se defiende. Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori cumple prisión preliminar de 10 días por ´presuntamente estar involucrada dentro de la organización criminal dentro de Fuerza Popular. Antes de entregarse a las autoridades, descartó las acusaciones.

Ante la pregunta si tenía conocimiento de la contabilidad de Keiko Fujimori o de Fuerza popular, Paucará dijo: “No, yo primeramente no sé nada de contabilidad. Y mi tema era más de organización, más con mis dirigentes, mi comunidad regional, mi macro coordinador, eventos que venían, eventos donde la señora Keiko Fujimori iba a ir y debía ver si todo estaba organizado”, dijo a El Comercio.

Carmela Paucará también descartó que haya estado encargado de la agenda de Keiko Fujimori: “Yo no veía la agenda de la señora Keiko […] A mí me están vinculando como si yo hubiera manejando una agenda, yo no, soy una persona humilde que vive en Villa el Salvador", refirió.

De acuerdo a las declaraciones de un testigo protegido, Carmela Paucará "es quien sabía quien entraba y salía a las oficinas de Keiko Fujimori. Ella le llevaba un control de sus citas y reuniones, todo lo tenía registrados una computadora y un celular personal".

La defensa de la secretaria de la lideresa de Fuerza Popular, asegura que ella empezó a trabajar en el 2014 y no tendría porque formar parte de la investigación que es de la campaña presidencial del 2011.