Ordenan abrir investigación a José Chimpler por adulteración de audios

La Segunda Sala Penal Liquidadora ordenó iniciar investigación contra el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, por el presunto delito contra la fe pública, luego de ser señalado como el responsable de la edición de los audios en agravio de Jesús Vásquez, el piloto que denunció actos delictivos de Joaquín Ramírez.

La resolución judicial revoca la decisión del 10 de mayo del 2017 la cual declaró no iniciar investigación contra José Chlimper Ackerman, Pedro Enrique Arbulú Seminario (ex directivo de Panamericana) y David Ricardo Barturen Álvarez (ex productor del programa “Las cosas como son”), como co autores del delito contra la Fe Pública en agravio de Jesús Vásquez.

Como se recuerda, en la campaña presidencial del 2016, el programa "Las cosas como son" difundió un audio de Vásquez que días después se confirmó que fue manipulado. Fue la periodista Mayra Albán, quien señaló a Chlimper como la persona que entregó los audios editados y manipulados a la producción del programa.

Pese a las pruebas, la jueza Rosa Zuloeta Asenjo, del 41º Juzgado Penal de Lima, rechazó la denuncia y exculpó a José Chlimper y a los otros dos implicados del caso. El argumento que usó la magistrada fue que no había forma de saber que los USB con los audios recibidos por la producción del programa, son los originales.

Con la revocatoria de la Sala Penal Liquidadora, se iniciará la investigación a José Chlimper y los otros dos implicados a fin de saber la responsabilidad del secretario general de Fuerza Popular en este caso que también involucró a Keiko Fujimori, de acuerdo a la denuncia del piloto Jesús Vásquez.